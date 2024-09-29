https://sputnik-georgia.ru/20240929/meriya-vvodit-ogranicheniya-na-dorogakh-v-svyazi-s-podgotovkoy-k-tbilisoba-290115317.html

Мэрия вводит ограничения на дорогах в связи с подготовкой к "Тбилисоба"

Мэрия вводит ограничения на дорогах в связи с подготовкой к "Тбилисоба"

Sputnik Грузия

День города "Тбилисоба" в этом году будет проходить в течение двух дней – 5 и 6 октября на площади Орбелиани и прилегающей к ней территории, а также в парке... 29.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-29T22:47+0400

2024-09-29T22:47+0400

2024-09-29T23:16+0400

грузия

новости

общество

тбилиси

мэрия тбилиси

тбилисоба

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/01/282834442_0:22:3078:1753_1920x0_80_0_0_35ef02c33082178451a659b3b98a1d8b.jpg

ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Мэрия Тбилиси поэтапно будет вводить ограничения на движение транспорта с 23:00 30 сентября до 08:00 8 октября в связи с празднованием дня города "Тбилисоба 2024", сообщили в пресс-службе городских властей. День города "Тбилисоба" в этом году будет проходить в течение двух дней – 5 и 6 октября на площади Орбелиани и прилегающей к ней территории, а также в парке Рике. С 23:00 30 сентября до 00:00 2 октября будет частично закрыта для транспорта территория, прилегающая к площади Григола Орбелиани – участок дороги от улицы Георгия Атонели до переулка Вахтанга Орбелиани. С 00:00 2 октября до 23:00 8 октября движение на территории, прилегающей к Сухому мосту, будет полностью запрещено. В период ограничений транспортные средства, движущиеся от площади Саарбрюккен в сторону улицы Атонели, смогут двигаться от Сухого моста в направлении правой набережной Куры (Мтквари). Водители, едущие с правой набережной на улицу Вирсаладзе, доедут до улицы Атонели, а затем повернут направо и выедут на улицу Чантурия. С 23:00 3 октября по 08:00 8 октября будет ограничено движение транспорта на улице Абано в сторону улицы Иосифа Гришашвили. Кроме того, с 12:00 4 октября до 02:00 7 октября будет ограничено движение транспорта на улице Коста Хетагурова, от заправки возле площади Хетагурова до пересечения улиц Хетагурова и Гурама Сагарадзе. Движение от улицы Гамцемлидзе в сторону улицы Хетагурова будет ограничено. Транспортные средства будут двигаться по улице Нино Чхеидзе. В период ограничений изменится и направление движения общественного транспорта. В частности, автобусы №326, 331, 342, 352 и 397 при движении с проспекта Руставели на улицу Бараташвили вместо правой набережной Куры будут двигаться в сторону улицы Александра Пушкина, а с улицы Бараташвили будут ездить по установленному графику. Автобусы №320 и 323 от площади Саарбрюкен дойдут до улицы Льва Толстого, после чего проедут через улицу Коста Хетагурова, правую набережную Куры, мост Бараташвили и закончат свой путь на улице Бараташвили. Что касается микроавтобусов №536 и 550, движущихся в направлении Сухого моста, то они будут двигаться от площади Саарбрюкен до улицы Льва Толстого, через улицу Косты Хетагурова, правую набережную Куры и через мост Бараташвили выедут на улицу Бараташвили, откуда будут ходить по установленному графику. Микроавтобус №536, двигаясь в обратном направлении, со стороны улицы Бараташвили подъедет к одноименному мосту, проедет по левой набережной Куры в сторону площади Саарбрюкен и продолжит обслуживание пассажиров по установленному графику. Мэрия Тбилиси приносит извинения за возникшие неудобства жителям и гостям города. С 2018 года "Тбилисоба" ежегодно проводится в первый выходной октября, а не в конце месяца, как было принято ранее. Лишь дважды (в 2020 году) празднование Дня города было отменено из-за пандемии коронавируса, а в 2021-м – из-за трагедии в Батуми, где рухнул жилой дом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, тбилиси, мэрия тбилиси, тбилисоба