Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20240929/silnyy-veter-sorval-kryshi-s-desyatkov-domov-na-zapade-gruzii-290115100.html
Сильный ветер сорвал крыши с десятков домов на западе Грузии
Сильный ветер сорвал крыши с десятков домов на западе Грузии
Sputnik Грузия
Комиссия по изучению последствий стихийного бедствия подсчитывает ущерб 29.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-29T20:45+0400
2024-09-29T21:08+0400
грузия
происшествия
новости
ткибули
ветер
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/09/1d/290114935_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_52a361b984436f693759f4191c9c1a81.jpg
ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Сильный ветер сорвал крыши с 23 зданий в Ткибульском муниципалитете (Имерети), в том числе с 15 многоквартирных домов, сообщили в пресс-службе мэрии района. Мэр муниципалитета Ткибули Давид Черкезишвили совместно с соответствующей службой ознакомился со сложившейся ситуацией на месте. В Ткибули до сих пор сохраняется сильный ветер. Муниципалитет работает в чрезвычайном режиме. Комиссия по изучению последствий стихийного бедствия подсчитывает ущерб. Ведутся локальные работы по восстановлению кровли.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
ткибули
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/09/1d/290114935_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_10e50a38c4863eded10e53c100ce640f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
грузия, происшествия, новости, ткибули, ветер
грузия, происшествия, новости, ткибули, ветер

Сильный ветер сорвал крыши с десятков домов на западе Грузии

20:45 29.09.2024 (обновлено: 21:08 29.09.2024)
© Tkibuli Municipality Сильный ветер сорвал крыши с 23 зданий Ткибульском муниципалите
Сильный ветер сорвал крыши с 23 зданий Ткибульском муниципалите - Sputnik Грузия, 1920, 29.09.2024
© Tkibuli Municipality
Подписаться
Комиссия по изучению последствий стихийного бедствия подсчитывает ущерб
ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Сильный ветер сорвал крыши с 23 зданий в Ткибульском муниципалитете (Имерети), в том числе с 15 многоквартирных домов, сообщили в пресс-службе мэрии района.
Мэр муниципалитета Ткибули Давид Черкезишвили совместно с соответствующей службой ознакомился со сложившейся ситуацией на месте. В Ткибули до сих пор сохраняется сильный ветер.
Муниципалитет работает в чрезвычайном режиме. Комиссия по изучению последствий стихийного бедствия подсчитывает ущерб. Ведутся локальные работы по восстановлению кровли.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0