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Сильный ветер сорвал крыши с десятков домов на западе Грузии
Сильный ветер сорвал крыши с десятков домов на западе Грузии
Sputnik Грузия
Комиссия по изучению последствий стихийного бедствия подсчитывает ущерб 29.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-29T20:45+0400
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ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Сильный ветер сорвал крыши с 23 зданий в Ткибульском муниципалитете (Имерети), в том числе с 15 многоквартирных домов, сообщили в пресс-службе мэрии района. Мэр муниципалитета Ткибули Давид Черкезишвили совместно с соответствующей службой ознакомился со сложившейся ситуацией на месте. В Ткибули до сих пор сохраняется сильный ветер. Муниципалитет работает в чрезвычайном режиме. Комиссия по изучению последствий стихийного бедствия подсчитывает ущерб. Ведутся локальные работы по восстановлению кровли.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, ткибули, ветер
Сильный ветер сорвал крыши с десятков домов на западе Грузии
20:45 29.09.2024 (обновлено: 21:08 29.09.2024)
Комиссия по изучению последствий стихийного бедствия подсчитывает ущерб
ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Сильный ветер сорвал крыши с 23 зданий в Ткибульском муниципалитете (Имерети), в том числе с 15 многоквартирных домов, сообщили в пресс-службе мэрии района.
Мэр муниципалитета Ткибули Давид Черкезишвили совместно с соответствующей службой ознакомился со сложившейся ситуацией на месте. В Ткибули до сих пор сохраняется сильный ветер.
Муниципалитет работает в чрезвычайном режиме. Комиссия по изучению последствий стихийного бедствия подсчитывает ущерб. Ведутся локальные работы по восстановлению кровли.