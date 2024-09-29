https://sputnik-georgia.ru/20240929/silnyy-veter-sorval-kryshi-s-desyatkov-domov-na-zapade-gruzii-290115100.html

Сильный ветер сорвал крыши с десятков домов на западе Грузии

Сильный ветер сорвал крыши с десятков домов на западе Грузии

Sputnik Грузия

Комиссия по изучению последствий стихийного бедствия подсчитывает ущерб 29.09.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Сильный ветер сорвал крыши с 23 зданий в Ткибульском муниципалитете (Имерети), в том числе с 15 многоквартирных домов, сообщили в пресс-службе мэрии района. Мэр муниципалитета Ткибули Давид Черкезишвили совместно с соответствующей службой ознакомился со сложившейся ситуацией на месте. В Ткибули до сих пор сохраняется сильный ветер. Муниципалитет работает в чрезвычайном режиме. Комиссия по изучению последствий стихийного бедствия подсчитывает ущерб. Ведутся локальные работы по восстановлению кровли.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

ткибули

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