https://sputnik-georgia.ru/20240929/traty-partiy-na-predvybornuyu-kampaniyu-v-gruzii--pervye-dannye-290108523.html

Траты партий на предвыборную кампанию в Грузии – первые данные

Траты партий на предвыборную кампанию в Грузии – первые данные

Sputnik Грузия

Согласно грузинскому законодательству, кампания по проведению выборов должна финансироваться из фонда политической партии 29.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-29T17:02+0400

2024-09-29T17:02+0400

2024-09-29T17:02+0400

парламентские выборы

грузинская мечта - демократическая грузия

антикоррупционное бюро

анна долидзе

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выборы

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" лидирует по сумме трат на предвыборную кампанию в период с 27 августа по 16 сентября включительно, говорится в материалах на сайте Антикоррупционного бюро. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября. Каждая партия обязана предоставить Антикоррупционному бюро информацию о банковском счете, с которого будет финансироваться избирательная кампания. Данные о тратах публикуются каждые три недели на сайте бюро. Согласно отчету, предоставленному партиями, траты "Грузинской мечты" за первые три недели с начала предвыборной кампании составили около 6,9 миллиона лари, из которых около 4,7 миллиона – на рекламу. На втором месте по размеру трат идет "Коалиция за изменения – Гварамия, Мелия, Гирчи, Дроа", которая потратила в период с 28 августа по 16 сентября около 2,5 миллиона лари, из них 1,8 миллиона – на рекламу. Третье место по тратам у "Сильной Грузии – Лело за народ, свободу", которая за отчетный период потратила около 1,7 миллиона лари, из них 1,6 миллиона – на рекламу. Траты остальных партий выглядят следующим образом: Согласно грузинскому законодательству, кампания по проведению выборов должна финансироваться из фонда политической партии. Не допускается использование избирательным субъектом во время выборов иных средств, кроме средств соответствующего фонда избирательной кампании. Общий объем расходов, понесенных избирательным субъектом в течение года, не должен превышать 0,04% валового внутреннего продукта Грузии за предыдущий год. В указанный объем входят расходы, понесенные избирательным субъектом и другим лицом в его пользу, которые установлены Антикоррупционным бюро и о которых извещается соответствующий избирательный субъект. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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парламентские выборы, грузинская мечта - демократическая грузия, антикоррупционное бюро, анна долидзе, политика, грузия, новости, выборы, парламентские выборы в грузии 2024