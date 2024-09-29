https://sputnik-georgia.ru/20240929/ucheniya-po-evakuatsii-passazhirov-s-kanatnoy-dorogi-proveli-v-batumi-290114323.html

Учения по эвакуации пассажиров с канатной дороги провели в Батуми

Учения по эвакуации пассажиров с канатной дороги провели в Батуми

Sputnik Грузия

По сценарию симуляционных учений, произошла техническая задержка в работе батумской канатной дороги 29.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-29T18:16+0400

2024-09-29T18:16+0400

2024-09-29T18:16+0400

грузия

новости

общество

батуми

канатная дорога

служба по управлению чрезвычайными ситуациями

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ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Сотрудники Службы ЧС МВД Грузии провели учения по эвакуации пассажиров с канатной дороги в курортном городе Батуми (АР Аджария), сообщили в пресс-службе ведомства. Канатная дорога в Батуми была запущена в 2013 году. Ее длина составляет чуть больше 2,5 км. Это расстояние пассажиры в современных стеклянных кабинах преодолевают примерно за 10 минут, пролетая над городом на высоте около 50 м. По сценарию симуляционных учений, произошла техническая задержка в работе батумской канатной дороги. Спасатели службы по чрезвычайным ситуациям осуществили эвакуацию пассажиров с помощью спасательного батута, дрона и соответствующей спецтехники. Целью учений было совершенствование эвакуации пассажиров с канатной дороги во время техногенной аварии. Вместе с сотрудниками Службы по управлению чрезвычайными ситуация в учениях приняли участие представители департаментов патрульной и криминальной полиции, Центра координации чрезвычайными ситуациями и неотложной помощи, а также сотрудники батумской канатной дороги.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, батуми, канатная дорога, служба по управлению чрезвычайными ситуациями