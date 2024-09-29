https://sputnik-georgia.ru/20240929/umyshlennoe-ubiystvo-studenta-v-tbilisi---zaderzhannomu-predyavleno-obvinenie-290114747.html

Умышленное убийство студента в Тбилиси – задержанному предъявлено обвинение

Умышленное убийство студента в Тбилиси – задержанному предъявлено обвинение

Sputnik Грузия

По версии следствия, на улице Чабукиани во время ссоры обвиняемый ударил потерпевшего ножом в грудь 29.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-29T19:43+0400

2024-09-29T19:43+0400

2024-09-29T19:49+0400

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ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение задержанному в умышленном убийстве, которое произошло в Сабурталинском районе Тбилиси, сообщили в пресс-службе ведомства. Расследование, проведенное МВД, установило, что 27 сентября на улице Чабукиани во время ссоры обвиняемый ранил потерпевшего ножом в грудь. В результате полученных ранений потерпевший скончался в больнице. Сотрудники правоохранительных органов в тот же день задержали обвиняемого. Ему предъявлено обвинение по статье "Умышленное убийство". Преступление наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет. Прокуратура обратится в суд в установленный законом срок с ходатайством об избрании для обвиняемого лишения свободы в качестве меры пресечения. По информации СМИ, на улице Чабукиани был убил 22-летний студент Тбилисской государственной консерватории, флейтист Георгий Сакурашвили. Со слов очевидцев стало известно, что Сакурашвили был ранен в тот момент, когда разнимал участвующих в конфликте. Информацию о гибели музыканта подтвердили в Тбилисской консерватории. По одной из версий, озвученных в СМИ, Сакурашвили позвонили друзья и попросили о помощи, так музыкант оказался в Сабурталинском районе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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происшествия, грузия, новости, тбилиси, генеральная прокуратура грузии