https://sputnik-georgia.ru/20240930/chempiony-ufc-dvalishvili-i-topuriya-poluchat-po-millionu-lari-ot-pravitelstva-gruzii-290125488.html

Чемпионы UFC Двалишвили и Топурия получат по миллиону лари от правительства Грузии

Чемпионы UFC Двалишвили и Топурия получат по миллиону лари от правительства Грузии

Sputnik Грузия

Двое из восьми действующих чемпионов UFC – грузины, что лучше всего отражает боевой дух грузин, заявил премьер 30.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-30T17:00+0400

2024-09-30T17:00+0400

2024-09-30T17:00+0400

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ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Правительство Грузии выделит по одному миллиону лари (около 370 тысяч долларов) двум чемпионам UFC – Илье Топурия и Мерабу Двалишвили, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Грузинский боец смешанных единоборств Мераб Двалишвили стал чемпион UFC в легчайшем весе 15 сентября. Бой против американца Шона О'Мэлли продлился пять раундов и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей. Первым грузином-чемпионом UFC в феврале этого года стал боец Илья Топурия. Он стал самым молодым чемпионом UFC в 27 лет. "Спортивный успех и победа, завоеванная для страны, нуждаются в должной оценке. Соответственно, мы приняли решение вручить Мерабу Двалишвили, а также Илье Топурия, принесшему Грузии первый титул чемпиона UFC, денежную награду в размере одного миллиона лари каждому", – сказал Кобахидзе. По словам премьера, грузинские спортсмены добиваются беспрецедентных успехов в различных видах спорта, последним примером стало завоевание Мерабом Двалишвили титула чемпиона UFC. Топурия и Двалишвили показали боевой характер грузина, который закалялся на протяжении трех тысяч лет, добавил глава правительства. "Этим они напомнили нам всем, что там, где мы будем сражаться с достоинством, никто не сможет победить грузин", – заявил Кобахидзе.Премьер Грузии также пожелал Илье Топурия защиты пояса UFC 26 октября. "Двадцать шестое – наш день, и мы верим, что 26 октября Илья подарит нам еще одну победу", – добавил Кобахидзе. Победная серия Двалишвили в UFC состоит из 11 боев. Последний раз он потерпел поражение в 2018 году. Всего в его активе 18 побед и четыре поражения. Мераб Двалишвили Двалишвили 33 года, из них последние 12 лет он живет, работает и тренируется в США. Боец часто выходит на поединки в национальной грузинской папахе, а на груди выбил себе тату в виде карты Грузии. Болельщики прозвали Двалишвили "The Machine" ("Машина"). Илья Топурия Илья Топурия родился в 1997 году в Германии. Когда Илье было семь лет, родители отправили его вместе с братом в Грузию, в город Рустави, к бабушке и дедушке. Спустя шесть-семь лет, когда родители Топурия уже жили в Испании, они вновь забрали детей к себе. Топурия, которому в январе исполнилось 27 лет, в борьбе за чемпионский пояс в полулегком весе 18 февраля победил австралийца Александра Волкановски. Победа над Волкановским стала для грузинского борца 15-й подряд в ММА, он еще ни разу не проигрывал в своей карьере. За победу над представителем Австралии Топурия получил 350 тысяч долларов. Часть гонорара он перечислил на лечение детей-онкопациентов в Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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