Чемпионы UFC Двалишвили и Топурия получат по миллиону лари от правительства Грузии
© Will Paul / CES MMAმერაბ დვალიშვილი გამარჯვებას აღნიშნავს
© Will Paul / CES MMA
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Двое из восьми действующих чемпионов UFC – грузины, что лучше всего отражает боевой дух грузин, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Правительство Грузии выделит по одному миллиону лари (около 370 тысяч долларов) двум чемпионам UFC – Илье Топурия и Мерабу Двалишвили, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.
Грузинский боец смешанных единоборств Мераб Двалишвили стал чемпион UFC в легчайшем весе 15 сентября. Бой против американца Шона О'Мэлли продлился пять раундов и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей.
© courtesy of Merab DvalishviliМераб Двалишвили
Мераб Двалишвили
© courtesy of Merab Dvalishvili
Первым грузином-чемпионом UFC в феврале этого года стал боец Илья Топурия. Он стал самым молодым чемпионом UFC в 27 лет.
"Спортивный успех и победа, завоеванная для страны, нуждаются в должной оценке. Соответственно, мы приняли решение вручить Мерабу Двалишвили, а также Илье Топурия, принесшему Грузии первый титул чемпиона UFC, денежную награду в размере одного миллиона лари каждому", – сказал Кобахидзе.
© courtesy of Ilia TopuriaИлья Топурия
Илья Топурия
© courtesy of Ilia Topuria
По словам премьера, грузинские спортсмены добиваются беспрецедентных успехов в различных видах спорта, последним примером стало завоевание Мерабом Двалишвили титула чемпиона UFC.
"Сегодня двое из восьми действующих чемпионов UFC – грузины, что лучше всего отражает боевой дух грузин. Такой результат вместе с 4-миллионной Грузией имеет только 200-миллионная Бразилия, что является предметом особой гордости для каждого грузина", – отметил Кобахидзе.
Топурия и Двалишвили показали боевой характер грузина, который закалялся на протяжении трех тысяч лет, добавил глава правительства.
"Этим они напомнили нам всем, что там, где мы будем сражаться с достоинством, никто не сможет победить грузин", – заявил Кобахидзе.
Премьер Грузии также пожелал Илье Топурия защиты пояса UFC 26 октября.
"Двадцать шестое – наш день, и мы верим, что 26 октября Илья подарит нам еще одну победу", – добавил Кобахидзе.
Победная серия Двалишвили в UFC состоит из 11 боев. Последний раз он потерпел поражение в 2018 году. Всего в его активе 18 побед и четыре поражения.
Мераб Двалишвили
Двалишвили 33 года, из них последние 12 лет он живет, работает и тренируется в США.
© courtesy of Merab DvalishviliМераб Двалишвили
Мераб Двалишвили
© courtesy of Merab Dvalishvili
Боец часто выходит на поединки в национальной грузинской папахе, а на груди выбил себе тату в виде карты Грузии. Болельщики прозвали Двалишвили "The Machine" ("Машина").
Илья Топурия
Илья Топурия родился в 1997 году в Германии. Когда Илье было семь лет, родители отправили его вместе с братом в Грузию, в город Рустави, к бабушке и дедушке. Спустя шесть-семь лет, когда родители Топурия уже жили в Испании, они вновь забрали детей к себе.
© courtesy of Ilia TopuriaИлья Топурия
Илья Топурия
© courtesy of Ilia Topuria
Топурия, которому в январе исполнилось 27 лет, в борьбе за чемпионский пояс в полулегком весе 18 февраля победил австралийца Александра Волкановски. Победа над Волкановским стала для грузинского борца 15-й подряд в ММА, он еще ни разу не проигрывал в своей карьере.
За победу над представителем Австралии Топурия получил 350 тысяч долларов. Часть гонорара он перечислил на лечение детей-онкопациентов в Грузии.