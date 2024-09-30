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Депутат: "Грузинская мечта" – гарант мира

Депутат: "Грузинская мечта" – гарант мира

Sputnik Грузия

Правящая партия никогда не поддастся ни на какие провокации, утверждает политик 30.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-30T15:26+0400

2024-09-30T15:26+0400

2024-09-30T15:26+0400

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ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Пока правящая партия "Грузинская мечта" будет находиться у власти, она будет гарантом мира в Грузии, заявил депутат от партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Леван Мачавариани.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>> Мачавариани прокомментировал заявление преследуемого на Украине и выехавшего за ее пределы депутата Верховной рады Артема Дмитрука, который в своем обращении к грузинскому народу перед предстоящими парламентскими выборами в Грузии призвал его не повторять ошибок Киева и "сделать выбор в пользу мира", так как "украинские власти втянули страну в войну и уничтожили жизни миллиона человек". Правящая партия никогда не поддастся ни на какие провокации, подчеркнул он.По словам грузинского депутата, бывший соратник президента Украины Владимира Зеленского Дмитрук фактически прямо обвиняет действующую власть Украины в том, что страна сегодня находится в таком трагичном состоянии. Правящая партия "Грузинская мечта" не раз заявляла, что благодаря своей правильной политике в стране удается поддерживать мир. Поэтому на предстоящих парламентских выборах партия призывает народ сделать свой выбор в пользу мира. В Грузии появились предвыборные баннеры "Грузинской мечты" с изображением разрушений вследствие вооруженного конфликта на Украине – в качестве напоминания избирателям о том, во что стремятся втянуть страну оппозиционеры. Помимо баннеров на улицах Тбилиси на прошлой неделе появился и предвыборный видеоролик "Грузинской мечты" такого же формата. Слева в нем изображены разрушенные здания и церкви на Украине, в том числе в Мариуполе. Там же есть надпись "Нет войне!" и перечеркнуты цифры 4, 5, 9 и 25. Это номера, под которыми на парламентские выборы идут объединения "Коалиции за перемены", "Единство – Национальное движение", "Сильная Грузия", а также партия "Гахария – За Грузию". Парламентские выборы назначены в Грузии на 26 октября. Выборы впервые пройдут только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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