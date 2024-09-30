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Какой будет погода в Грузии в ближайшие несколько дней? Прогноз синоптиков
Какой будет погода в Грузии в ближайшие несколько дней? Прогноз синоптиков
Sputnik Грузия
Синоптики предупреждают о шторме в 3-4 балла на черноморском побережье Грузии 30.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-30T18:08+0400
2024-09-30T18:08+0400
2024-09-30T18:08+0400
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ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Кратковременные дожди с грозами и усиление ветра ожидаются в большинстве регионов Грузии в период с 1 по 3 октября, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В эти дни прогнозируют кратковременный дождь с грозой, местами сильный, возможен град. Также синоптики предупреждают об усилении ветра и шторме в 3-4 балла на черноморском побережье Грузии. Ожидаемые осадки могут значительно повысить уровень воды в малых реках, а в холмистой и горной местности спровоцировать и активизировать оползнево-селевые процессы. Уровень угрозы развития природных катастроф оценивается синоптиками как средний. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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непогода в грузии, национальное агентство окружающей среды, тбилиси, погода, грузия, новости
непогода в грузии, национальное агентство окружающей среды, тбилиси, погода, грузия, новости
Какой будет погода в Грузии в ближайшие несколько дней? Прогноз синоптиков
Синоптики предупреждают о шторме в 3-4 балла на черноморском побережье Грузии
ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Кратковременные дожди с грозами и усиление ветра ожидаются в большинстве регионов Грузии в период с 1 по 3 октября, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды.
В эти дни прогнозируют кратковременный дождь с грозой, местами сильный, возможен град. Также синоптики предупреждают об усилении ветра и шторме в 3-4 балла на черноморском побережье Грузии.
Ожидаемые осадки могут значительно повысить уровень воды в малых реках, а в холмистой и горной местности спровоцировать и активизировать оползнево-селевые процессы.
Уровень угрозы развития природных катастроф оценивается синоптиками как средний.