https://sputnik-georgia.ru/20240930/kakoy-budet-pogoda-v-gruzii-v-blizhayshie-neskolko-dney-prognoz-sinoptikov-290126075.html

Какой будет погода в Грузии в ближайшие несколько дней? Прогноз синоптиков

Какой будет погода в Грузии в ближайшие несколько дней? Прогноз синоптиков

Sputnik Грузия

Синоптики предупреждают о шторме в 3-4 балла на черноморском побережье Грузии 30.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-30T18:08+0400

2024-09-30T18:08+0400

2024-09-30T18:08+0400

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ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Кратковременные дожди с грозами и усиление ветра ожидаются в большинстве регионов Грузии в период с 1 по 3 октября, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В эти дни прогнозируют кратковременный дождь с грозой, местами сильный, возможен град. Также синоптики предупреждают об усилении ветра и шторме в 3-4 балла на черноморском побережье Грузии. Ожидаемые осадки могут значительно повысить уровень воды в малых реках, а в холмистой и горной местности спровоцировать и активизировать оползнево-селевые процессы. Уровень угрозы развития природных катастроф оценивается синоптиками как средний. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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непогода в грузии, национальное агентство окружающей среды, тбилиси, погода, грузия, новости