https://sputnik-georgia.ru/20240930/kogda-v-gruziyu-pribudet-vaktsina-ot-virusa-grippa-290116212.html
Когда в Грузию прибудет вакцина от вируса гриппа
Когда в Грузию прибудет вакцина от вируса гриппа
Sputnik Грузия
В 2018 году страна приобрела 40 тысяч вакцин, но большое количество препарата не удалось освоить, в последующие годы страна начала закупать по 200 тысяч доз... 30.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-30T10:52+0400
2024-09-30T10:52+0400
2024-09-30T10:52+0400
грузия
общество
новости
национальный центр по контролю заболеваний
всемирная организация здравоохранения
паата имнадзе
грипп
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24814/80/248148080_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_d4f77fe9d2e02d2cf0f7384ee3f9ab76.jpg
ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Бесплатная вакцина от вируса гриппа прибудет в Грузию до 15 октября, рассказал заместитель главы Национального центра по контролю заболеваний Грузии Паата Имнадзе в беседе с Первым каналом. В рамках государственной программы иммунизации Грузия закупила 200 тысяч доз четырехкомпонентной вакцины, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения. По его словам, состав вакцины определяется особенностью вируса этого года. На первом этапе вакцину будут вводить гражданам, находящимся в зоне риска. Вакцинация начнется со второй половины октября. "Этого времени вполне достаточно, поскольку сезон гриппа в Грузии обычно начинается в конце ноября, а рост заболеваемости начинается в декабре. Сейчас зафиксированы респираторные вирусы", – заявил Имнадзе. Популяризация вакцинации против гриппа среди населения Грузии началась в 2014-2015 годах. В 2018 году страна приобрела 40 тысяч вакцин, но большое количество препарата не удалось освоить. В последующие годы страна начала закупать по 200 тысяч доз вакцины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24814/80/248148080_571:0:3000:1822_1920x0_80_0_0_f28c022d79cb1de9986ef372995c3835.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, общество, новости, национальный центр по контролю заболеваний, всемирная организация здравоохранения, паата имнадзе, грипп
грузия, общество, новости, национальный центр по контролю заболеваний, всемирная организация здравоохранения, паата имнадзе, грипп
Когда в Грузию прибудет вакцина от вируса гриппа
В 2018 году страна приобрела 40 тысяч вакцин, но большое количество препарата не удалось освоить, в последующие годы страна начала закупать по 200 тысяч доз вакцины
ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Бесплатная вакцина от вируса гриппа прибудет в Грузию до 15 октября, рассказал заместитель главы Национального центра по контролю заболеваний Грузии Паата Имнадзе в беседе с Первым каналом.
В рамках государственной программы иммунизации Грузия закупила 200 тысяч доз четырехкомпонентной вакцины, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения.
"Мы ожидаем, что вакцина прибудет в Грузию к 15 октября. Вакцина, которую закупают, это вакцина одной из самых известных компаний в мире Abbott, она четырехкомпонентная, то есть охватывает даже больше вариантов, чем трехкомпонентная", – сказал Имнадзе.
По его словам, состав вакцины определяется особенностью вируса этого года.
На первом этапе вакцину будут вводить гражданам, находящимся в зоне риска. Вакцинация начнется со второй половины октября.
"Этого времени вполне достаточно, поскольку сезон гриппа в Грузии обычно начинается в конце ноября, а рост заболеваемости начинается в декабре. Сейчас зафиксированы респираторные вирусы", – заявил Имнадзе.
Популяризация вакцинации против гриппа среди населения Грузии началась в 2014-2015 годах. В 2018 году страна приобрела 40 тысяч вакцин, но большое количество препарата не удалось освоить. В последующие годы страна начала закупать по 200 тысяч доз вакцины.