https://sputnik-georgia.ru/20240930/kogda-v-gruziyu-pribudet-vaktsina-ot-virusa-grippa-290116212.html

Когда в Грузию прибудет вакцина от вируса гриппа

Когда в Грузию прибудет вакцина от вируса гриппа

Sputnik Грузия

В 2018 году страна приобрела 40 тысяч вакцин, но большое количество препарата не удалось освоить, в последующие годы страна начала закупать по 200 тысяч доз... 30.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-30T10:52+0400

2024-09-30T10:52+0400

2024-09-30T10:52+0400

грузия

общество

новости

национальный центр по контролю заболеваний

всемирная организация здравоохранения

паата имнадзе

грипп

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ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Бесплатная вакцина от вируса гриппа прибудет в Грузию до 15 октября, рассказал заместитель главы Национального центра по контролю заболеваний Грузии Паата Имнадзе в беседе с Первым каналом. В рамках государственной программы иммунизации Грузия закупила 200 тысяч доз четырехкомпонентной вакцины, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения. По его словам, состав вакцины определяется особенностью вируса этого года. На первом этапе вакцину будут вводить гражданам, находящимся в зоне риска. Вакцинация начнется со второй половины октября. "Этого времени вполне достаточно, поскольку сезон гриппа в Грузии обычно начинается в конце ноября, а рост заболеваемости начинается в декабре. Сейчас зафиксированы респираторные вирусы", – заявил Имнадзе. Популяризация вакцинации против гриппа среди населения Грузии началась в 2014-2015 годах. В 2018 году страна приобрела 40 тысяч вакцин, но большое количество препарата не удалось освоить. В последующие годы страна начала закупать по 200 тысяч доз вакцины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия

грузия, общество, новости, национальный центр по контролю заболеваний, всемирная организация здравоохранения, паата имнадзе, грипп