https://sputnik-georgia.ru/20240930/na-avtobane-rustavi-tbilisi-perevernulsya-gruzovik-290118913.html

На автобане Рустави-Тбилиси перевернулся грузовик

На автобане Рустави-Тбилиси перевернулся грузовик

Sputnik Грузия

Из-за ДТП на трассе образовалась большая пробка 30.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-30T11:32+0400

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ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе Рустави-Тбилиси в понедельник, 30 сентября, на дороге перевернулся грузовик, сообщает Info Rustavi.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>По данным информационного агентства, в результате происшествия никто не пострадал. Однако из-за ДТП на автобане образовалась большая пробка.Ночью на той же трассе произошла авария: столкнулись автомобиль "Форд" и мотоцикл. Жертвой ДТП стал водитель мотоцикла в возрасте до 40 лет. Он погиб на месте.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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