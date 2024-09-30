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На автобане Рустави-Тбилиси перевернулся грузовик
На автобане Рустави-Тбилиси перевернулся грузовик
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Из-за ДТП на трассе образовалась большая пробка 30.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-30T11:32+0400
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ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе Рустави-Тбилиси в понедельник, 30 сентября, на дороге перевернулся грузовик, сообщает Info Rustavi.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>По данным информационного агентства, в результате происшествия никто не пострадал. Однако из-за ДТП на автобане образовалась большая пробка.Ночью на той же трассе произошла авария: столкнулись автомобиль "Форд" и мотоцикл. Жертвой ДТП стал водитель мотоцикла в возрасте до 40 лет. Он погиб на месте.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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дтп, грузия, новости, происшествия, рустави, тбилиси
дтп, грузия, новости, происшествия, рустави, тбилиси
На автобане Рустави-Тбилиси перевернулся грузовик
11:32 30.09.2024 (обновлено: 11:59 30.09.2024)
Из-за ДТП на трассе образовалась большая пробка
ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе Рустави-Тбилиси в понедельник, 30 сентября, на дороге перевернулся грузовик, сообщает Info Rustavi.
По данным
информационного агентства, в результате происшествия никто не пострадал. Однако из-за ДТП на автобане образовалась большая пробка.
Ночью на той же трассе произошла
авария: столкнулись автомобиль "Форд" и мотоцикл. Жертвой ДТП стал водитель мотоцикла в возрасте до 40 лет. Он погиб на месте.