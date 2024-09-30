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Проекту глубоководного порта Анаклия дадут новую жизнь инвесторы из Китая – видео
Проекту глубоководного порта Анаклия дадут новую жизнь инвесторы из Китая – видео
Sputnik Грузия
После многолетних попыток возведения глубоководного порта в поселке Анаклия на западе Грузии, власти страны пообещали, что дело все же будет доведено до конца... 30.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-30T14:11+0400
2024-09-30T14:11+0400
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Но этой новости рады оказались далеко не все – представители прозападной оппозиции углядели в сотрудничестве с Китаем… интересы России. Фундамент глубоководного порта Анаклия был заложен еще в декабре 2017 года, а на прилегающей территории должен был быть построен высокотехнологичный город будущего. Однако будущее в Анаклии так и не наступило. О том, какую важность несет в себе наличие глубоководного порта в Грузии, узнаете из специального репортажа Sputnik Грузия.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, китай, анаклия, анаклия - город будущего, порт анаклия, экономика, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, китай, анаклия, анаклия - город будущего, порт анаклия, экономика, видео
Проекту глубоководного порта Анаклия дадут новую жизнь инвесторы из Китая – видео
14:11 30.09.2024 (обновлено: 14:18 30.09.2024)
После многолетних попыток возведения глубоководного порта в поселке Анаклия на западе Грузии, власти страны пообещали, что дело все же будет доведено до конца – за осуществление проекта возьмется инвестор из Китая
Но этой новости рады оказались далеко не все – представители прозападной оппозиции углядели в сотрудничестве с Китаем… интересы России.
Фундамент глубоководного порта Анаклия был заложен еще в декабре 2017 года, а на прилегающей территории должен был быть построен высокотехнологичный город будущего. Однако будущее в Анаклии так и не наступило.
О том, какую важность несет в себе наличие глубоководного порта в Грузии, узнаете из специального репортажа Sputnik Грузия
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