https://sputnik-georgia.ru/20240930/proektu-glubokovodnogo-porta-anakliya-dadut-novuyu-zhizn-investory-iz-kitaya---video-290123299.html

Проекту глубоководного порта Анаклия дадут новую жизнь инвесторы из Китая – видео

Проекту глубоководного порта Анаклия дадут новую жизнь инвесторы из Китая – видео

Sputnik Грузия

После многолетних попыток возведения глубоководного порта в поселке Анаклия на западе Грузии, власти страны пообещали, что дело все же будет доведено до конца... 30.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-30T14:11+0400

2024-09-30T14:11+0400

2024-09-30T14:18+0400

видео

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китай

анаклия

анаклия - город будущего

порт анаклия

экономика

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Но этой новости рады оказались далеко не все – представители прозападной оппозиции углядели в сотрудничестве с Китаем… интересы России. Фундамент глубоководного порта Анаклия был заложен еще в декабре 2017 года, а на прилегающей территории должен был быть построен высокотехнологичный город будущего. Однако будущее в Анаклии так и не наступило. О том, какую важность несет в себе наличие глубоководного порта в Грузии, узнаете из специального репортажа Sputnik Грузия.

китай

анаклия

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Sputnik Грузия

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