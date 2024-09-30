В Тбилиси начнут курсировать новые 18-метровые автобусы
© Tbilisi City HallНовые 18-метровые автобусы в Тбилиси
© Tbilisi City Hall
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Обновление автобусного парка является одним из главнейших компонентов транспортной политики властей, не раз заявляли в мэрии столицы
ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Новая партия в размере 25-ти новых 18-метровых автобусов, которые поэтапно начнут курсировать по разным маршрутам Тбилиси, поступила в столицу Грузии.
© Tbilisi City HallНовые 18-метровые автобусы в Тбилиси
Новые 18-метровые автобусы в Тбилиси
© Tbilisi City Hall
Презентация автобусов, работающих на природном газе, состоялась на площади Европы в центре Тбилиси.
Новые автобусы рассчитаны на 162 пассажира (43 сидячих места). Транспорт адаптирован для лиц с ОВЗ: в салоне автобуса есть специальные пространства для колясок и пандус.
"В общей сложности в Тбилиси уже будет 100 единиц 18-метровых автобусов. Эти автобусы будут оснащены системой безопасности и постепенно будут курсировать по разным линиям и обслуживать население Тбилиси", – заявил мэр Каха Каладзе.
По словам градоначальника, реализация этого проекта важна, поскольку обновление автобусного парка является одним из главнейших компонентов транспортной политики властей.
© Tbilisi City HallНовые 18-метровые автобусы в Тбилиси
Новые 18-метровые автобусы в Тбилиси
© Tbilisi City Hall
"Главная цель – сделать общественный транспорт доступным для всех, а также максимально быстрым, чтобы передвижение по столице на автобусах и микроавтобусах было беспроблемным", – отметил Каладзе.
© Tbilisi City HallНовые 18-метровые автобусы в Тбилиси
Новые 18-метровые автобусы в Тбилиси
© Tbilisi City Hall
В автобусах установлена современная система отопления, кондиционирования и вентиляции, разработанная с учетом климатических условий Тбилиси.
© Tbilisi City HallНовые 18-метровые автобусы в Тбилиси
Новые 18-метровые автобусы в Тбилиси
© Tbilisi City Hall
Кроме того, автобусы оснащены звуковой информационной системой, системой внутреннего и внешнего антивандального видеомониторинга, а также точками для зарядки телефона и другими современными системами.
© Tbilisi City HallНовые 18-метровые автобусы в Тбилиси
Новые 18-метровые автобусы в Тбилиси
© Tbilisi City Hall
На данном этапе в столице введены в эксплуатацию 75 единиц 18-метровых автобусов. Еще 25 автобусов будут постепенно распределены на маршруты.
© Tbilisi City HallНовые 18-метровые автобусы в Тбилиси
Новые 18-метровые автобусы в Тбилиси
© Tbilisi City Hall
"Мы также ждем дополнительно 100 единиц 18-метровых автобусов. В общей сложности 200 единиц 18-метровых автобусов, работающих на газе, будут обслуживать население. Указанный проект будет завершен к концу следующего года", – сказал Каладзе.
© Tbilisi City HallНовые 18-метровые автобусы в Тбилиси
Новые 18-метровые автобусы в Тбилиси
© Tbilisi City Hall
Мэрия Тбилиси с 2017 года осуществляет транспортную реформу, главная цель которой – сделать общественный транспорт более комфортным, бесперебойным и доступным, а также разгрузить город от пробок.
Одной из важных частей данной реформы является прокладка автобусных полос для беспроблемного передвижения транспорта.