https://sputnik-georgia.ru/20240930/v-tbilisi-nachnut-kursirovat-novye-18-metrovye-avtobusy-290123036.html

В Тбилиси начнут курсировать новые 18-метровые автобусы

В Тбилиси начнут курсировать новые 18-метровые автобусы

Sputnik Грузия

Обновление автобусного парка является одним из главнейших компонентов транспортной политики властей, не раз заявляли в мэрии столицы 30.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-30T20:20+0400

2024-09-30T20:20+0400

2024-09-30T20:20+0400

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мэрия тбилиси

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ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Новая партия в размере 25-ти новых 18-метровых автобусов, которые поэтапно начнут курсировать по разным маршрутам Тбилиси, поступила в столицу Грузии. Презентация автобусов, работающих на природном газе, состоялась на площади Европы в центре Тбилиси. Новые автобусы рассчитаны на 162 пассажира (43 сидячих места). Транспорт адаптирован для лиц с ОВЗ: в салоне автобуса есть специальные пространства для колясок и пандус. По словам градоначальника, реализация этого проекта важна, поскольку обновление автобусного парка является одним из главнейших компонентов транспортной политики властей. "Главная цель – сделать общественный транспорт доступным для всех, а также максимально быстрым, чтобы передвижение по столице на автобусах и микроавтобусах было беспроблемным", – отметил Каладзе. В автобусах установлена современная система отопления, кондиционирования и вентиляции, разработанная с учетом климатических условий Тбилиси.Кроме того, автобусы оснащены звуковой информационной системой, системой внутреннего и внешнего антивандального видеомониторинга, а также точками для зарядки телефона и другими современными системами. На данном этапе в столице введены в эксплуатацию 75 единиц 18-метровых автобусов. Еще 25 автобусов будут постепенно распределены на маршруты. "Мы также ждем дополнительно 100 единиц 18-метровых автобусов. В общей сложности 200 единиц 18-метровых автобусов, работающих на газе, будут обслуживать население. Указанный проект будет завершен к концу следующего года", – сказал Каладзе. Мэрия Тбилиси с 2017 года осуществляет транспортную реформу, главная цель которой – сделать общественный транспорт более комфортным, бесперебойным и доступным, а также разгрузить город от пробок. Одной из важных частей данной реформы является прокладка автобусных полос для беспроблемного передвижения транспорта. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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транспорт в грузии, грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе, новые автобусы, мэрия тбилиси