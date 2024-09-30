Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20240930/v-tbilisi-nachnut-kursirovat-novye-18-metrovye-avtobusy-290123036.html
В Тбилиси начнут курсировать новые 18-метровые автобусы
В Тбилиси начнут курсировать новые 18-метровые автобусы
Sputnik Грузия
Обновление автобусного парка является одним из главнейших компонентов транспортной политики властей, не раз заявляли в мэрии столицы 30.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-30T20:20+0400
2024-09-30T20:20+0400
транспорт в грузии
грузия
новости
общество
тбилиси
каха каладзе
новые автобусы
мэрия тбилиси
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/09/1e/290121447_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_861a47b2d3e64fe51e1b62432a11e453.jpg
ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Новая партия в размере 25-ти новых 18-метровых автобусов, которые поэтапно начнут курсировать по разным маршрутам Тбилиси, поступила в столицу Грузии. Презентация автобусов, работающих на природном газе, состоялась на площади Европы в центре Тбилиси. Новые автобусы рассчитаны на 162 пассажира (43 сидячих места). Транспорт адаптирован для лиц с ОВЗ: в салоне автобуса есть специальные пространства для колясок и пандус. По словам градоначальника, реализация этого проекта важна, поскольку обновление автобусного парка является одним из главнейших компонентов транспортной политики властей. "Главная цель – сделать общественный транспорт доступным для всех, а также максимально быстрым, чтобы передвижение по столице на автобусах и микроавтобусах было беспроблемным", – отметил Каладзе. В автобусах установлена современная система отопления, кондиционирования и вентиляции, разработанная с учетом климатических условий Тбилиси.Кроме того, автобусы оснащены звуковой информационной системой, системой внутреннего и внешнего антивандального видеомониторинга, а также точками для зарядки телефона и другими современными системами. На данном этапе в столице введены в эксплуатацию 75 единиц 18-метровых автобусов. Еще 25 автобусов будут постепенно распределены на маршруты. "Мы также ждем дополнительно 100 единиц 18-метровых автобусов. В общей сложности 200 единиц 18-метровых автобусов, работающих на газе, будут обслуживать население. Указанный проект будет завершен к концу следующего года", – сказал Каладзе. Мэрия Тбилиси с 2017 года осуществляет транспортную реформу, главная цель которой – сделать общественный транспорт более комфортным, бесперебойным и доступным, а также разгрузить город от пробок. Одной из важных частей данной реформы является прокладка автобусных полос для беспроблемного передвижения транспорта. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/09/1e/290121447_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_7e563119fb0a13e2493b085e220927c6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
транспорт в грузии, грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе, новые автобусы, мэрия тбилиси
транспорт в грузии, грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе, новые автобусы, мэрия тбилиси

В Тбилиси начнут курсировать новые 18-метровые автобусы

20:20 30.09.2024
© Tbilisi City HallНовые 18-метровые автобусы в Тбилиси
Новые 18-метровые автобусы в Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 30.09.2024
© Tbilisi City Hall
Подписаться
Обновление автобусного парка является одним из главнейших компонентов транспортной политики властей, не раз заявляли в мэрии столицы
ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Новая партия в размере 25-ти новых 18-метровых автобусов, которые поэтапно начнут курсировать по разным маршрутам Тбилиси, поступила в столицу Грузии.
© Tbilisi City HallНовые 18-метровые автобусы в Тбилиси
Новые 18-метровые автобусы в Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 30.09.2024
Новые 18-метровые автобусы в Тбилиси
© Tbilisi City Hall
Презентация автобусов, работающих на природном газе, состоялась на площади Европы в центре Тбилиси.
Новые автобусы рассчитаны на 162 пассажира (43 сидячих места). Транспорт адаптирован для лиц с ОВЗ: в салоне автобуса есть специальные пространства для колясок и пандус.

"В общей сложности в Тбилиси уже будет 100 единиц 18-метровых автобусов. Эти автобусы будут оснащены системой безопасности и постепенно будут курсировать по разным линиям и обслуживать население Тбилиси", – заявил мэр Каха Каладзе.

По словам градоначальника, реализация этого проекта важна, поскольку обновление автобусного парка является одним из главнейших компонентов транспортной политики властей.
© Tbilisi City HallНовые 18-метровые автобусы в Тбилиси
Новые 18-метровые автобусы в Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 30.09.2024
Новые 18-метровые автобусы в Тбилиси
© Tbilisi City Hall
"Главная цель – сделать общественный транспорт доступным для всех, а также максимально быстрым, чтобы передвижение по столице на автобусах и микроавтобусах было беспроблемным", – отметил Каладзе.
© Tbilisi City HallНовые 18-метровые автобусы в Тбилиси
Новые 18-метровые автобусы в Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 30.09.2024
Новые 18-метровые автобусы в Тбилиси
© Tbilisi City Hall
В автобусах установлена современная система отопления, кондиционирования и вентиляции, разработанная с учетом климатических условий Тбилиси.
© Tbilisi City HallНовые 18-метровые автобусы в Тбилиси
Новые 18-метровые автобусы в Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 30.09.2024
Новые 18-метровые автобусы в Тбилиси
© Tbilisi City Hall
Кроме того, автобусы оснащены звуковой информационной системой, системой внутреннего и внешнего антивандального видеомониторинга, а также точками для зарядки телефона и другими современными системами.
© Tbilisi City HallНовые 18-метровые автобусы в Тбилиси
Новые 18-метровые автобусы в Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 30.09.2024
Новые 18-метровые автобусы в Тбилиси
© Tbilisi City Hall
На данном этапе в столице введены в эксплуатацию 75 единиц 18-метровых автобусов. Еще 25 автобусов будут постепенно распределены на маршруты.
© Tbilisi City HallНовые 18-метровые автобусы в Тбилиси
Новые 18-метровые автобусы в Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 30.09.2024
Новые 18-метровые автобусы в Тбилиси
© Tbilisi City Hall
"Мы также ждем дополнительно 100 единиц 18-метровых автобусов. В общей сложности 200 единиц 18-метровых автобусов, работающих на газе, будут обслуживать население. Указанный проект будет завершен к концу следующего года", – сказал Каладзе.
© Tbilisi City HallНовые 18-метровые автобусы в Тбилиси
Новые 18-метровые автобусы в Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 30.09.2024
Новые 18-метровые автобусы в Тбилиси
© Tbilisi City Hall
Мэрия Тбилиси с 2017 года осуществляет транспортную реформу, главная цель которой – сделать общественный транспорт более комфортным, бесперебойным и доступным, а также разгрузить город от пробок.
Одной из важных частей данной реформы является прокладка автобусных полос для беспроблемного передвижения транспорта.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0