https://sputnik-georgia.ru/20240930/v-tbilisi-proshla-aktsiya-po-besplatnoy-vaktsinatsii-zhivotnykh-protiv-beshenstva---video-290132841.html

В Тбилиси прошла акция по бесплатной вакцинации животных против бешенства - видео

В Тбилиси прошла акция по бесплатной вакцинации животных против бешенства - видео

Sputnik Грузия

В Тбилиси прошла акция по бесплатной вакцинации животных против бешенства, организованная агентством по мониторингу животных. Подробности узнаете из видео... 30.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-30T21:00+0400

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В этом году в Грузии было зарегистрировано 22 случая бешенства среди животных и одна человеческая смерть в результате заражения этой болезнью. До конца года планируется вакцинировать около 300 тысяч животных по всей стране.

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