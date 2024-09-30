https://sputnik-georgia.ru/20240930/v-tbilisi-proshla-aktsiya-po-besplatnoy-vaktsinatsii-zhivotnykh-protiv-beshenstva---video-290132841.html
В Тбилиси прошла акция по бесплатной вакцинации животных против бешенства - видео
В Тбилиси прошла акция по бесплатной вакцинации животных против бешенства - видео
Sputnik Грузия
В Тбилиси прошла акция по бесплатной вакцинации животных против бешенства, организованная агентством по мониторингу животных. Подробности узнаете из видео... 30.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-30T21:00+0400
2024-09-30T21:00+0400
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В этом году в Грузии было зарегистрировано 22 случая бешенства среди животных и одна человеческая смерть в результате заражения этой болезнью. До конца года планируется вакцинировать около 300 тысяч животных по всей стране.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, животные, видео с животными, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, животные, видео с животными, видео
В Тбилиси прошла акция по бесплатной вакцинации животных против бешенства - видео
В Тбилиси прошла акция по бесплатной вакцинации животных против бешенства, организованная агентством по мониторингу животных. Подробности узнаете из видео Sputnik Грузия.
В этом году в Грузии было зарегистрировано 22 случая бешенства среди животных и одна человеческая смерть в результате заражения этой болезнью. До конца года планируется вакцинировать около 300 тысяч животных по всей стране.