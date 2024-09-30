https://sputnik-georgia.ru/20240930/vozdukh-v-gruzii-snova-zagryaznen---preduprezhdenie-ekologov-290123681.html
Воздух в Грузии снова загрязнен – предупреждение экологов
Воздух в Грузии снова загрязнен – предупреждение экологов
Sputnik Грузия
В Грузии ведется постоянный мониторинг качества атмосферного воздуха с помощью автоматических станций 30.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-30T14:53+0400
2024-09-30T14:53+0400
2024-09-30T15:19+0400
грузия
новости
общество
национальное агентство окружающей среды
тбилиси
сахара
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23937/35/239373521_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_c6c3509141b9af774f764e23933bdb44.jpg
ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Увеличение твердых частиц зафиксировано в воздухе в Тбилиси и некоторых регионах Грузии с 30 сентября, говорится в сообщении Национального агентства по охране окружающей среды.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>По данным агентства, увеличение содержания твердых частиц (PM10, PM2.5) в атмосферном воздухе в основном вызвано трансграничным загрязнением и распространением пустынных пылевых масс с юга и юго-востока.Трансграничное загрязнение фиксируется в определенные дни года во время аналогичной синоптической ситуации, отмечают специалисты.Национальное агентство окружающей среды ведет постоянный мониторинг качества атмосферного воздуха с помощью автоматических станций.В формировании концентрации твердых частиц большую роль играет трансграничное загрязнение, то есть пыль из пустыни, которая атакует Грузию иногда несколько раз в месяц. Порой пыль добирается из Сахары, иногда – из Центральной Азии, а иногда – с Аравийского полуострова.Во время таких атак люди с проблемами легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, астмой должны быть осторожны, не выходить на улицу и стараться физически не переутомляться.PM10 – это любые твердые частицы в воздухе диаметром 10 микрометров и менее, включая дым, пыль, сажу, соли, кислоты и металлы. Твердые частицы также могут образовываться косвенным путем, когда газы, выбрасываемые автотранспортом и промышленными предприятиями, вступают в химические реакции в атмосфере.PM2.5 – это частицы сажи, резины, асфальта и даже мельчайшие капельки жидкости.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
сахара
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23937/35/239373521_110:0:1890:1335_1920x0_80_0_0_44f33276be1353b7decba8c5e31f1086.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, общество, национальное агентство окружающей среды, тбилиси, сахара
грузия, новости, общество, национальное агентство окружающей среды, тбилиси, сахара
Воздух в Грузии снова загрязнен – предупреждение экологов
14:53 30.09.2024 (обновлено: 15:19 30.09.2024)
В Грузии ведется постоянный мониторинг качества атмосферного воздуха с помощью автоматических станций
ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Увеличение твердых частиц зафиксировано в воздухе в Тбилиси и некоторых регионах Грузии с 30 сентября, говорится в сообщении Национального агентства по охране окружающей среды.
По данным агентства, увеличение содержания твердых частиц (PM10, PM2.5) в атмосферном воздухе в основном вызвано трансграничным загрязнением и распространением пустынных пылевых масс с юга и юго-востока.
Трансграничное загрязнение фиксируется в определенные дни года во время аналогичной синоптической ситуации, отмечают специалисты.
Национальное агентство окружающей среды ведет постоянный мониторинг качества атмосферного воздуха с помощью автоматических станций.
"Любой желающий имеет возможность узнать о состоянии качества воздуха, а также получить рекомендации, касающиеся здоровья, на портале качества атмосферного воздуха", – говорится в сообщении агентства.
В формировании концентрации твердых частиц большую роль играет трансграничное загрязнение, то есть пыль из пустыни, которая атакует Грузию иногда несколько раз в месяц. Порой пыль добирается из Сахары, иногда – из Центральной Азии, а иногда – с Аравийского полуострова.
Во время таких атак люди с проблемами легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, астмой должны быть осторожны, не выходить на улицу и стараться физически не переутомляться.
PM10 – это любые твердые частицы в воздухе диаметром 10 микрометров и менее, включая дым, пыль, сажу, соли, кислоты и металлы. Твердые частицы также могут образовываться косвенным путем, когда газы, выбрасываемые автотранспортом и промышленными предприятиями, вступают в химические реакции в атмосфере.
PM2.5 – это частицы сажи, резины, асфальта и даже мельчайшие капельки жидкости.