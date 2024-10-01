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Армия Израиля начала наземные рейды на юге Ливана

Армия Израиля начала наземные рейды на юге Ливана

Sputnik Грузия

Израильская армия сообщила о начале наземной операции в приграничных районах на юге Ливана. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки с места событий 01.10.2024, Sputnik Грузия

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Согласно заявлению армейской пресс-службы, мишенями являются объекты вооруженных формирований шиитской организации "Хезболлах".

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