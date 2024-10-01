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Армия Израиля начала наземные рейды на юге Ливана
Армия Израиля начала наземные рейды на юге Ливана
Sputnik Грузия
Израильская армия сообщила о начале наземной операции в приграничных районах на юге Ливана. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки с места событий 01.10.2024, Sputnik Грузия
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Согласно заявлению армейской пресс-службы, мишенями являются объекты вооруженных формирований шиитской организации "Хезболлах".
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фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, происшествия, израиль, ливан, бейрут, хезболла, в мире
Армия Израиля начала наземные рейды на юге Ливана
10:43 01.10.2024 (обновлено: 14:53 01.10.2024)
Израильская армия сообщила о начале наземной операции в приграничных районах на юге Ливана. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки с места событий
Согласно заявлению армейской пресс-службы, мишенями являются объекты вооруженных формирований шиитской организации "Хезболлах".
© AP Photo / Leo Correa
Израильский солдат выпрыгивает из бронетранспортера (БТР) на севере Израиля.
Израильский солдат выпрыгивает из бронетранспортера (БТР) на севере Израиля.
© AP Photo / Hussein Malla
Дым поднимается от израильского авиаудара, который пришелся на южный пригород Бейрута.
Дым поднимается от израильского авиаудара, который пришелся на южный пригород Бейрута.
© AP Photo / Leo Correa
Израильский обстрел района на юге Ливана.
Израильский обстрел района на юге Ливана.
© AP Photo / Leo Correa
Израильский солдат сидит на крыше танка на севере Израиля.
Израильский солдат сидит на крыше танка на севере Израиля.
© AP Photo / Leo Correa
Израильский обстрел района на юге Ливана, вид с севера Израиля.
Израильский обстрел района на юге Ливана, вид с севера Израиля.
© AP Photo / Baz Ratner
Израильский танк проводит маневры на севере Израиля недалеко от границы между Израилем и Ливаном.
Израильский танк проводит маневры на севере Израиля недалеко от границы между Израилем и Ливаном.
© AP Photo / Leo Correa
Израильские танки и бронетранспортеры на севере Израиля.
Израильские танки и бронетранспортеры на севере Израиля.
© AP Photo / Baz Ratner
Израильская мобильная артиллерийская установка стреляет снарядом с севера Израиля в сторону Ливана.
Израильская мобильная артиллерийская установка стреляет снарядом с севера Израиля в сторону Ливана.