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Армия Израиля начала наземные рейды на юге Ливана
Армия Израиля начала наземные рейды на юге Ливана
Sputnik Грузия
Израильская армия сообщила о начале наземной операции в приграничных районах на юге Ливана. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки с места событий 01.10.2024, Sputnik Грузия
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Согласно заявлению армейской пресс-службы, мишенями являются объекты вооруженных формирований шиитской организации "Хезболлах".
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фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, происшествия, израиль, ливан, бейрут, хезболла, в мире

Армия Израиля начала наземные рейды на юге Ливана

10:43 01.10.2024 (обновлено: 14:53 01.10.2024)
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Израильская армия сообщила о начале наземной операции в приграничных районах на юге Ливана. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки с места событий
Согласно заявлению армейской пресс-службы, мишенями являются объекты вооруженных формирований шиитской организации "Хезболлах".
© AP Photo / Leo Correa

Израильский солдат выпрыгивает из бронетранспортера (БТР) на севере Израиля.

Израильский солдат выпрыгивает из бронетранспортера (БТР) на севере Израиля. - Sputnik Грузия
1/8
© AP Photo / Leo Correa

Израильский солдат выпрыгивает из бронетранспортера (БТР) на севере Израиля.

© AP Photo / Hussein Malla

Дым поднимается от израильского авиаудара, который пришелся на южный пригород Бейрута.

Дым поднимается от израильского авиаудара, который пришелся на южный пригород Бейрута. - Sputnik Грузия
2/8
© AP Photo / Hussein Malla

Дым поднимается от израильского авиаудара, который пришелся на южный пригород Бейрута.

© AP Photo / Leo Correa

Израильский обстрел района на юге Ливана.

Израильский обстрел района на юге Ливана. - Sputnik Грузия
3/8
© AP Photo / Leo Correa

Израильский обстрел района на юге Ливана.

© AP Photo / Leo Correa

Израильский солдат сидит на крыше танка на севере Израиля.

Израильский солдат сидит на крыше танка на севере Израиля. - Sputnik Грузия
4/8
© AP Photo / Leo Correa

Израильский солдат сидит на крыше танка на севере Израиля.

© AP Photo / Leo Correa

Израильский обстрел района на юге Ливана, вид с севера Израиля.

Израильский обстрел района на юге Ливана, вид с севера Израиля. - Sputnik Грузия
5/8
© AP Photo / Leo Correa

Израильский обстрел района на юге Ливана, вид с севера Израиля.

© AP Photo / Baz Ratner

Израильский танк проводит маневры на севере Израиля недалеко от границы между Израилем и Ливаном.

Израильский танк проводит маневры на севере Израиля недалеко от границы между Израилем и Ливаном. - Sputnik Грузия
6/8
© AP Photo / Baz Ratner

Израильский танк проводит маневры на севере Израиля недалеко от границы между Израилем и Ливаном.

© AP Photo / Leo Correa

Израильские танки и бронетранспортеры на севере Израиля.

Израильские танки и бронетранспортеры на севере Израиля. - Sputnik Грузия
7/8
© AP Photo / Leo Correa

Израильские танки и бронетранспортеры на севере Израиля.

© AP Photo / Baz Ratner

Израильская мобильная артиллерийская установка стреляет снарядом с севера Израиля в сторону Ливана.

Израильская мобильная артиллерийская установка стреляет снарядом с севера Израиля в сторону Ливана. - Sputnik Грузия
8/8
© AP Photo / Baz Ratner

Израильская мобильная артиллерийская установка стреляет снарядом с севера Израиля в сторону Ливана.

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