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Аэропорт Кутаиси внедрит для пассажиров проходную систему eGate
Аэропорт Кутаиси внедрит для пассажиров проходную систему eGate
Sputnik Грузия
Система паспортного контроля eGate внедрена в аэропортах 35 стран мира с 2013 года 01.10.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Граждане Грузии смогут проходить в Международном аэропорту Кутаиси пограничный контроль самостоятельно при помощи автоматических турникетов-eGate, сообщила медиа платформа BMG. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен&gt;&gt;eGate – система, которая позволяет гражданину поместить свой паспорт/удостоверение личности на специальный считыватель, а его лицо идентифицируется биометрической камерой, после чего турникет автоматически пропускает человека. Система паспортного контроля eGate внедрена в аэропортах 35 стран мира с 2013 года. Объединение аэропортов Грузии планирует потратить на этот проект 1,87 миллиона лари, на которые приобретут семь турникетов-eGate, а их ИТ-система будет интегрирована в пограничную систему Грузии.При этом претендент на участие в тендере должен иметь опыт внедрения автоматизированной системы пограничного контроля как минимум в пяти аэропортах за последние семь лет. Успехи Кутаисского аэропорта Прошедший год был рекордным для аэропорта Кутаиси как в плане роста пассажиропотока, так и числа авиарейсов. В 2023 году аэропорт обслужил до 1,7 миллиона пассажиров, на 103% больше, чем в 2022 году. К историческому максимуму приблизилось и количество рейсов – аэропорт обслужил более 5 тысяч рейсов, на 57% больше, чем в 2022 году. Кроме того, большим успехом для аэропорта стало добавление с 16 декабря 2023 года четвертого самолета на базу Кутаиси венгерского лоукостера Wizz Air, а также назначение прямого рейса в направлении Копенгагена. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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аэропорт, аэропорт кутаиси, грузия, новости, экономика, кутаиси, wizz air
аэропорт, аэропорт кутаиси, грузия, новости, экономика, кутаиси, wizz air

Аэропорт Кутаиси внедрит для пассажиров проходную систему eGate

12:52 01.10.2024
© United Airports of Georgia Аэропорт Кутаиси
Аэропорт Кутаиси - Sputnik Грузия, 1920, 01.10.2024
© United Airports of Georgia
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Система паспортного контроля eGate внедрена в аэропортах 35 стран мира с 2013 года
ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Граждане Грузии смогут проходить в Международном аэропорту Кутаиси пограничный контроль самостоятельно при помощи автоматических турникетов-eGate, сообщила медиа платформа BMG.
Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>
eGate – система, которая позволяет гражданину поместить свой паспорт/удостоверение личности на специальный считыватель, а его лицо идентифицируется биометрической камерой, после чего турникет автоматически пропускает человека.
Система паспортного контроля eGate внедрена в аэропортах 35 стран мира с 2013 года.
© United Airports of Georgia Аэропорт Кутаиси
Аэропорт Кутаиси - Sputnik Грузия, 1920, 30.09.2024
Аэропорт Кутаиси
© United Airports of Georgia
Объединение аэропортов Грузии планирует потратить на этот проект 1,87 миллиона лари, на которые приобретут семь турникетов-eGate, а их ИТ-система будет интегрирована в пограничную систему Грузии.
При этом претендент на участие в тендере должен иметь опыт внедрения автоматизированной системы пограничного контроля как минимум в пяти аэропортах за последние семь лет.

Успехи Кутаисского аэропорта

Прошедший год был рекордным для аэропорта Кутаиси как в плане роста пассажиропотока, так и числа авиарейсов.
© United Airports of Georgia Аэропорт Кутаиси
Аэропорт Кутаиси - Sputnik Грузия, 1920, 30.09.2024
Аэропорт Кутаиси
© United Airports of Georgia
В 2023 году аэропорт обслужил до 1,7 миллиона пассажиров, на 103% больше, чем в 2022 году. К историческому максимуму приблизилось и количество рейсов – аэропорт обслужил более 5 тысяч рейсов, на 57% больше, чем в 2022 году.
Кроме того, большим успехом для аэропорта стало добавление с 16 декабря 2023 года четвертого самолета на базу Кутаиси венгерского лоукостера Wizz Air, а также назначение прямого рейса в направлении Копенгагена.
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