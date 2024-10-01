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Аэропорт Кутаиси внедрит для пассажиров проходную систему eGate
Аэропорт Кутаиси внедрит для пассажиров проходную систему eGate
Sputnik Грузия
Система паспортного контроля eGate внедрена в аэропортах 35 стран мира с 2013 года 01.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-01T12:52+0400
2024-10-01T12:52+0400
2024-10-01T12:52+0400
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ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Граждане Грузии смогут проходить в Международном аэропорту Кутаиси пограничный контроль самостоятельно при помощи автоматических турникетов-eGate, сообщила медиа платформа BMG. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>eGate – система, которая позволяет гражданину поместить свой паспорт/удостоверение личности на специальный считыватель, а его лицо идентифицируется биометрической камерой, после чего турникет автоматически пропускает человека. Система паспортного контроля eGate внедрена в аэропортах 35 стран мира с 2013 года. Объединение аэропортов Грузии планирует потратить на этот проект 1,87 миллиона лари, на которые приобретут семь турникетов-eGate, а их ИТ-система будет интегрирована в пограничную систему Грузии.При этом претендент на участие в тендере должен иметь опыт внедрения автоматизированной системы пограничного контроля как минимум в пяти аэропортах за последние семь лет. Успехи Кутаисского аэропорта Прошедший год был рекордным для аэропорта Кутаиси как в плане роста пассажиропотока, так и числа авиарейсов. В 2023 году аэропорт обслужил до 1,7 миллиона пассажиров, на 103% больше, чем в 2022 году. К историческому максимуму приблизилось и количество рейсов – аэропорт обслужил более 5 тысяч рейсов, на 57% больше, чем в 2022 году. Кроме того, большим успехом для аэропорта стало добавление с 16 декабря 2023 года четвертого самолета на базу Кутаиси венгерского лоукостера Wizz Air, а также назначение прямого рейса в направлении Копенгагена. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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аэропорт, аэропорт кутаиси, грузия, новости, экономика, кутаиси, wizz air
аэропорт, аэропорт кутаиси, грузия, новости, экономика, кутаиси, wizz air
Аэропорт Кутаиси внедрит для пассажиров проходную систему eGate
Система паспортного контроля eGate внедрена в аэропортах 35 стран мира с 2013 года
ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Граждане Грузии смогут проходить в Международном аэропорту Кутаиси пограничный контроль самостоятельно при помощи автоматических турникетов-eGate, сообщила медиа платформа BMG.
eGate – система, которая позволяет гражданину поместить свой паспорт/удостоверение личности на специальный считыватель, а его лицо идентифицируется биометрической камерой, после чего турникет автоматически пропускает человека.
Система паспортного контроля eGate внедрена в аэропортах 35 стран мира с 2013 года.
Объединение аэропортов Грузии планирует потратить на этот проект 1,87 миллиона лари, на которые приобретут семь турникетов-eGate, а их ИТ-система будет интегрирована в пограничную систему Грузии.
При этом претендент на участие в тендере должен иметь опыт внедрения автоматизированной системы пограничного контроля как минимум в пяти аэропортах за последние семь лет.
Успехи Кутаисского аэропорта
Прошедший год был рекордным для аэропорта Кутаиси как в плане роста пассажиропотока, так и числа авиарейсов.
В 2023 году аэропорт обслужил до 1,7 миллиона пассажиров, на 103% больше, чем в 2022 году. К историческому максимуму приблизилось и количество рейсов – аэропорт обслужил более 5 тысяч рейсов, на 57% больше, чем в 2022 году.
Кроме того, большим успехом для аэропорта стало добавление с 16 декабря 2023 года четвертого самолета на базу Кутаиси венгерского лоукостера Wizz Air, а также назначение прямого рейса в направлении Копенгагена.