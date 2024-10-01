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https://sputnik-georgia.ru/20241001/avtobusnyy-park-tbilisi-popolnilsya--video-290146170.html
Автобусный парк Тбилиси пополнился – видео
Автобусный парк Тбилиси пополнился – видео
Sputnik Грузия
Новая партия в размере 25-ти новых 18-метровых автобусов поступила в Тбилиси, они поэтапно начнут курсировать по разным маршрутам в столице Грузии. Подробности... 01.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-01T17:03+0400
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Мэрия Тбилиси с 2017 года осуществляет транспортную реформу, главная цель которой – сделать общественный транспорт более комфортным, бесперебойным и доступным, а также разгрузить город от пробок.Одной из важных частей данной реформы является прокладка автобусных полос для беспроблемного передвижения транспорта.
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мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, общество, тбилиси, транспорт в грузии, видео
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, общество, тбилиси, транспорт в грузии, видео

Автобусный парк Тбилиси пополнился – видео

17:03 01.10.2024 (обновлено: 17:04 01.10.2024)
© video: Sputnik
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Новая партия в размере 25-ти новых 18-метровых автобусов поступила в Тбилиси, они поэтапно начнут курсировать по разным маршрутам в столице Грузии. Подробности – в видео Sputnik Грузия
Мэрия Тбилиси с 2017 года осуществляет транспортную реформу, главная цель которой – сделать общественный транспорт более комфортным, бесперебойным и доступным, а также разгрузить город от пробок.
Одной из важных частей данной реформы является прокладка автобусных полос для беспроблемного передвижения транспорта.
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