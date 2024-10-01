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Автобусный парк Тбилиси пополнился – видео

Автобусный парк Тбилиси пополнился – видео

Sputnik Грузия

Новая партия в размере 25-ти новых 18-метровых автобусов поступила в Тбилиси, они поэтапно начнут курсировать по разным маршрутам в столице Грузии. Подробности... 01.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-01T17:03+0400

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Мэрия Тбилиси с 2017 года осуществляет транспортную реформу, главная цель которой – сделать общественный транспорт более комфортным, бесперебойным и доступным, а также разгрузить город от пробок.Одной из важных частей данной реформы является прокладка автобусных полос для беспроблемного передвижения транспорта.

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