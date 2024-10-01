https://sputnik-georgia.ru/20241001/dtp-v-gorakh-gruzii---tri-cheloveka-pogibli-290144122.html

ДТП в горах Грузии – три человека погибли

ДТП в горах Грузии – три человека погибли

Sputnik Грузия

Среди жертв ДТП – сотрудник правоохранительных органов 01.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-01T16:13+0400

2024-10-01T16:13+0400

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ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Три человека погибли, еще двое находятся в тяжелом состоянии в результате аварии на центральной дороге Чохатаури-Озургети (Гурия), сообщила телекомпания "Рустави 2". Среди погибших – сотрудник правоохранительных органов. Пострадавшие были доставлены в Дом здоровья "Гурия". Им оказывается неотложная помощь. По словам очевидцев, столкнулись два легковых автомобиля. ДТП произошло у моста Самеба.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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