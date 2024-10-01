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ДТП в горах Грузии – три человека погибли
ДТП в горах Грузии – три человека погибли
Sputnik Грузия
Среди жертв ДТП – сотрудник правоохранительных органов 01.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-01T16:13+0400
2024-10-01T16:13+0400
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ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Три человека погибли, еще двое находятся в тяжелом состоянии в результате аварии на центральной дороге Чохатаури-Озургети (Гурия), сообщила телекомпания "Рустави 2". Среди погибших – сотрудник правоохранительных органов. Пострадавшие были доставлены в Дом здоровья "Гурия". Им оказывается неотложная помощь. По словам очевидцев, столкнулись два легковых автомобиля. ДТП произошло у моста Самеба.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, гурия
грузия, происшествия, новости, гурия
ДТП в горах Грузии – три человека погибли
16:13 01.10.2024 (обновлено: 16:20 01.10.2024)
Среди жертв ДТП – сотрудник правоохранительных органов
ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Три человека погибли, еще двое находятся в тяжелом состоянии в результате аварии на центральной дороге Чохатаури-Озургети (Гурия), сообщила телекомпания "Рустави 2".
Среди погибших – сотрудник правоохранительных органов. Пострадавшие были доставлены в Дом здоровья "Гурия". Им оказывается неотложная помощь.
По словам очевидцев, столкнулись два легковых автомобиля. ДТП произошло у моста Самеба.