https://sputnik-georgia.ru/20241001/ekonomika-gruzii-prodolzhaet-rasti--statistika-za-avgust-290128144.html

Экономика Грузии продолжает расти – статистика за август

Экономика Грузии продолжает расти – статистика за август

Sputnik Грузия

Значительный вклад в рост экономики страны в августе 2024 года внесли сферы строительства, финансово-страховой деятельности, недвижимости и торговли 01.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-01T09:01+0400

2024-10-01T09:01+0400

2024-10-01T09:01+0400

экономика

грузия

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

статистика

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ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Реальный экономический рост в Грузии в августе 2024 года составил 12% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат".Средний показатель реального роста ВВП в январе-августе 2024 года составил 10%. По данным "Сакстата", значительный вклад в рост экономики страны в августе 2024 года внесли сферы профессиональной и научно-технической деятельности, информации и коммуникации, строительства, финансово-страховой деятельности, недвижимости и торговли. Тенденция к снижению наблюдалась в сфере энергетики. Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 – 7,5%. Что выросло и на сколько По данным за январь-август 2024 года, экспорт вырос на 2,5%, а импорт вырос на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В прошлом месяце в стране было зарегистрировано 5,7 тысячи новых предприятий, на 6,7% меньше, чем в августе прошлого года. По словам Тодрадзе, рост в секторе информации и коммуникации, в основном, обусловлен расширением объемов компьютерного программирования, консалтинга и сопутствующей деятельности. Рост сектора профессиональной научно-технической деятельности был связан с расширением учетной, бухгалтерской и аудиторской деятельности, а также деятельности по бизнес- и управленческому консалтингу. Рост финансового и страхового сектора был обусловлен увеличением процентных доходов коммерческих банков. Рост в сфере торговли был связан в основном с розничной торговлей топливом, продуктами питания, алкогольными напитками и табачными изделиями, а также оптовой торговлей строительной продукцией. В августе 2024 года экспорт ферросиликомарганца вырос примерно в четыре раза, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, в основном Турцию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика