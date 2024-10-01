https://sputnik-georgia.ru/20241001/ekonomika-gruzii-prodolzhaet-rasti--statistika-za-avgust-290128144.html
Экономика Грузии продолжает расти – статистика за август
Экономика Грузии продолжает расти – статистика за август
Sputnik Грузия
Значительный вклад в рост экономики страны в августе 2024 года внесли сферы строительства, финансово-страховой деятельности, недвижимости и торговли 01.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-01T09:01+0400
2024-10-01T09:01+0400
2024-10-01T09:01+0400
экономика
грузия
новости
национальная служба статистики грузии "сакстат"
статистика
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/12/263686556_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_826dab3d323fe0a00eff43a4ecd1f9ad.jpg
ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Реальный экономический рост в Грузии в августе 2024 года составил 12% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат".Средний показатель реального роста ВВП в январе-августе 2024 года составил 10%. По данным "Сакстата", значительный вклад в рост экономики страны в августе 2024 года внесли сферы профессиональной и научно-технической деятельности, информации и коммуникации, строительства, финансово-страховой деятельности, недвижимости и торговли. Тенденция к снижению наблюдалась в сфере энергетики. Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 – 7,5%. Что выросло и на сколько По данным за январь-август 2024 года, экспорт вырос на 2,5%, а импорт вырос на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В прошлом месяце в стране было зарегистрировано 5,7 тысячи новых предприятий, на 6,7% меньше, чем в августе прошлого года. По словам Тодрадзе, рост в секторе информации и коммуникации, в основном, обусловлен расширением объемов компьютерного программирования, консалтинга и сопутствующей деятельности. Рост сектора профессиональной научно-технической деятельности был связан с расширением учетной, бухгалтерской и аудиторской деятельности, а также деятельности по бизнес- и управленческому консалтингу. Рост финансового и страхового сектора был обусловлен увеличением процентных доходов коммерческих банков. Рост в сфере торговли был связан в основном с розничной торговлей топливом, продуктами питания, алкогольными напитками и табачными изделиями, а также оптовой торговлей строительной продукцией. В августе 2024 года экспорт ферросиликомарганца вырос примерно в четыре раза, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, в основном Турцию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/12/263686556_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_887bd1d17470c2c7052c956ec6826c7b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
экономика, грузия, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика
экономика, грузия, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика
Экономика Грузии продолжает расти – статистика за август
Значительный вклад в рост экономики страны в августе 2024 года внесли сферы строительства, финансово-страховой деятельности, недвижимости и торговли
ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Реальный экономический рост в Грузии в августе 2024 года составил 12% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат".
Средний показатель реального роста ВВП в январе-августе 2024 года составил 10%.
По данным "Сакстата", значительный вклад в рост экономики страны в августе 2024 года внесли сферы профессиональной и научно-технической деятельности, информации и коммуникации, строительства, финансово-страховой деятельности, недвижимости и торговли.
Тенденция к снижению наблюдалась в сфере энергетики.
Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 – 7,5%.
По данным за январь-август 2024 года, экспорт вырос на 2,5%, а импорт вырос на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
В прошлом месяце в стране было зарегистрировано 5,7 тысячи новых предприятий, на 6,7% меньше, чем в августе прошлого года.
"Объем оборота предприятий-плательщиков НДС вырос на 14,2% и составил 14,5 миллиарда лари", – заявил исполнительный директор "Сакстата" Гогита Тодрадзе на брифинге.
По словам Тодрадзе, рост в секторе информации и коммуникации, в основном, обусловлен расширением объемов компьютерного программирования, консалтинга и сопутствующей деятельности.
Рост сектора профессиональной научно-технической деятельности был связан с расширением учетной, бухгалтерской и аудиторской деятельности, а также деятельности по бизнес- и управленческому консалтингу.
По информации Тодрадзе, в сфере строительства рост связан с объемом строительства жилых и нежилых зданий-сооружений, а также ростом показателя гражданского строительства, в том числе дорог, мостов и тоннелей. В августе 2024 года на 18% вырос импорт стройматериалов, в том числе на 63% вырос импорт цемента и клинкера.
Рост финансового и страхового сектора был обусловлен увеличением процентных доходов коммерческих банков.
Рост в сфере торговли был связан в основном с розничной торговлей топливом, продуктами питания, алкогольными напитками и табачными изделиями, а также оптовой торговлей строительной продукцией. В августе 2024 года экспорт ферросиликомарганца вырос примерно в четыре раза, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, в основном Турцию.