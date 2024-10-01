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Курс лари на вторник – 2,73 GEL/$1
Курс лари на вторник – 2,73 GEL/$1
Sputnik Грузия
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0003 лари по отношению к доллару 01.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-01T09:48+0400
2024-10-01T09:48+0400
2024-10-01T10:04+0400
грузия
экономика
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национальный банк грузии
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курс лари к доллару на сегодня в грузии
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ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 1 октября в размере 2,73 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0003 лари по отношению к доллару.
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грузия, экономика, лари, национальный банк грузии, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии
грузия, экономика, лари, национальный банк грузии, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии
Курс лари на вторник – 2,73 GEL/$1
09:48 01.10.2024 (обновлено: 10:04 01.10.2024)
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0003 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 1 октября в размере 2,73 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0003 лари по отношению к доллару.