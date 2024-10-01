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Назначены дополнительные ж/д рейсы Тбилиси – Батуми – Тбилиси

Назначены дополнительные ж/д рейсы Тбилиси – Батуми – Тбилиси

Sputnik Грузия

Дополнительные рейсы решили назначить в связи с возросшим количеством пассажиров 01.10.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Дополнительные железнодорожные рейсы по маршруту Тбилиси – Батуми – Тбилиси назначены на 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26 и 28 октября, сообщила АО "Грузинская железная дорога" (ГЖД). Как пояснили в компании, дополнительные рейсы решили назначить в связи с возросшим пассажиропотоком. Согласно расписанию, в указанные дни из Тбилиси дополнительный поезд отправится в 00:30 по местному времени и прибудет в Батуми в 05:38. Из Батуми поезд тронется в 00:40 и прибудет в Тбилиси в 05:41. Билеты можно купить с помощью сайта компании, через аппараты быстрого зачисления, а также в кассах на железнодорожных станциях.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, грузинская железная дорога, батуми, тбилиси