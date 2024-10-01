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Правительство Грузии представило проект госбюджета на 2025 год в парламент
Правительство Грузии представило проект госбюджета на 2025 год в парламент
Sputnik Грузия
Параметры бюджета рассчитаны при экономическом росте в 5,5% 01.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-01T11:58+0400
2024-10-01T11:58+0400
2024-10-01T11:58+0400
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ТБИЛИСИ, 1 окт – Sputnik. Правительство Грузии представило в парламент страны проект государственного бюджета на 2025 год.Как говорится в пояснительной записке к проекту, государственный бюджет учитывает как текущие показатели роста ВВП, так и данные международных финансовых институтов по росту мировой экономики, в том числе и по Грузии.Согласно пояснительной записке, госбюджет рассчитан исходя из консервативного прогноза роста экономики, который ожидается на уровне 5,5%. Номинальный валовой внутренний продукт прогнозируется на уровне 97,4 миллиарда лари. Текущий курс лари по отношению к доллару США – 2,7 GEL/$1.Прогноз по совокупному дефициту бюджета установлен на уровне 2,5%. При этом правительственный долг составляет 36,8% к ВВП.Новые параметры госбюджетаСогласно представленному окончательному проекту, поступления в госбюджет в 2025 году увеличатся на 2,3 миллиарда лари по сравнению с госбюджетом 2024 года и составят около 26,9 миллиарда лари.При этом доходы увеличатся на 2 миллиарда лари и составят около 21,2 миллиарда.Что касается расходной части бюджета, то, согласно проекту, объем ассигнований госбюджета 2024 года вырастет примерно на 2 миллиарда лари и составит около 27 миллиардов лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, бюджет грузии, парламент грузии, правительство грузии
грузия, экономика, новости, бюджет грузии, парламент грузии, правительство грузии
Правительство Грузии представило проект госбюджета на 2025 год в парламент
Параметры бюджета рассчитаны при экономическом росте в 5,5%
ТБИЛИСИ, 1 окт – Sputnik. Правительство Грузии представило в парламент страны проект государственного бюджета на 2025 год.
Как говорится в пояснительной записке к проекту, государственный бюджет учитывает как текущие показатели роста ВВП, так и данные международных финансовых институтов по росту мировой экономики, в том числе и по Грузии.
Прогноз основных макроэкономических показателей на 2025 год
Показатель
Прогноз 2024
Прогноз 2025
Экономический рост, %
5,2
5,5
Дефлятор, %
3,0
3,0
Объем ВВП, млрд лари
85,98
97,4
Поступления в консолидированный бюджет, млрд лари
21,9
24,4
Дефицит госбюджета, % к ВВП
2,8
2,5
Ассигнования госбюджета, % к ВВП
23,3
24,7
Согласно пояснительной записке, госбюджет рассчитан исходя из консервативного прогноза роста экономики, который ожидается на уровне 5,5%. Номинальный валовой внутренний продукт прогнозируется на уровне 97,4 миллиарда лари. Текущий курс лари по отношению к доллару США – 2,7 GEL/$1.
Прогноз по совокупному дефициту бюджета установлен на уровне 2,5%. При этом правительственный долг составляет 36,8% к ВВП.
Новые параметры госбюджета
Согласно представленному окончательному проекту, поступления в госбюджет в 2025 году увеличатся на 2,3 миллиарда лари по сравнению с госбюджетом 2024 года и составят около 26,9 миллиарда лари.
При этом доходы увеличатся на 2 миллиарда лари и составят около 21,2 миллиарда.
Прогнозные показатели госбюджета Грузии на 2025 год (миллионы лари)
Показатели
2024
2025
Поступления в госбюджет
24 569,5
26 850,5
Налоговые поступления в госбюджет
19 115,0
21 185,0
Гранты
266,0
200,3
Ассигнования госбюджета
25 030,4
27 046,5
Что касается расходной части бюджета, то, согласно проекту, объем ассигнований госбюджета 2024 года вырастет примерно на 2 миллиарда лари и составит около 27 миллиардов лари.