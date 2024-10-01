https://sputnik-georgia.ru/20241001/pravitelstvo-gruzii-predstavilo-proekt-gosbyudzheta-na-2025-god-v-parlament-290133898.html

Правительство Грузии представило проект госбюджета на 2025 год в парламент

Правительство Грузии представило проект госбюджета на 2025 год в парламент

Sputnik Грузия

Параметры бюджета рассчитаны при экономическом росте в 5,5% 01.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-01T11:58+0400

2024-10-01T11:58+0400

2024-10-01T11:58+0400

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ТБИЛИСИ, 1 окт – Sputnik. Правительство Грузии представило в парламент страны проект государственного бюджета на 2025 год.Как говорится в пояснительной записке к проекту, государственный бюджет учитывает как текущие показатели роста ВВП, так и данные международных финансовых институтов по росту мировой экономики, в том числе и по Грузии.Согласно пояснительной записке, госбюджет рассчитан исходя из консервативного прогноза роста экономики, который ожидается на уровне 5,5%. Номинальный валовой внутренний продукт прогнозируется на уровне 97,4 миллиарда лари. Текущий курс лари по отношению к доллару США – 2,7 GEL/$1.Прогноз по совокупному дефициту бюджета установлен на уровне 2,5%. При этом правительственный долг составляет 36,8% к ВВП.Новые параметры госбюджетаСогласно представленному окончательному проекту, поступления в госбюджет в 2025 году увеличатся на 2,3 миллиарда лари по сравнению с госбюджетом 2024 года и составят около 26,9 миллиарда лари.При этом доходы увеличатся на 2 миллиарда лари и составят около 21,2 миллиарда.Что касается расходной части бюджета, то, согласно проекту, объем ассигнований госбюджета 2024 года вырастет примерно на 2 миллиарда лари и составит около 27 миллиардов лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, бюджет грузии, парламент грузии, правительство грузии