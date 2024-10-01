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Правительство Грузии представило проект госбюджета на 2025 год в парламент
Правительство Грузии представило проект госбюджета на 2025 год в парламент
Sputnik Грузия
Параметры бюджета рассчитаны при экономическом росте в 5,5% 01.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-01T11:58+0400
2024-10-01T11:58+0400
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ТБИЛИСИ, 1 окт – Sputnik. Правительство Грузии представило в парламент страны проект государственного бюджета на 2025 год.Как говорится в пояснительной записке к проекту, государственный бюджет учитывает как текущие показатели роста ВВП, так и данные международных финансовых институтов по росту мировой экономики, в том числе и по Грузии.Согласно пояснительной записке, госбюджет рассчитан исходя из консервативного прогноза роста экономики, который ожидается на уровне 5,5%. Номинальный валовой внутренний продукт прогнозируется на уровне 97,4 миллиарда лари. Текущий курс лари по отношению к доллару США – 2,7 GEL/$1.Прогноз по совокупному дефициту бюджета установлен на уровне 2,5%. При этом правительственный долг составляет 36,8% к ВВП.Новые параметры госбюджетаСогласно представленному окончательному проекту, поступления в госбюджет в 2025 году увеличатся на 2,3 миллиарда лари по сравнению с госбюджетом 2024 года и составят около 26,9 миллиарда лари.При этом доходы увеличатся на 2 миллиарда лари и составят около 21,2 миллиарда.Что касается расходной части бюджета, то, согласно проекту, объем ассигнований госбюджета 2024 года вырастет примерно на 2 миллиарда лари и составит около 27 миллиардов лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, экономика, новости, бюджет грузии, парламент грузии, правительство грузии
грузия, экономика, новости, бюджет грузии, парламент грузии, правительство грузии

Правительство Грузии представило проект госбюджета на 2025 год в парламент

11:58 01.10.2024
© photo: Sputnik / StringerЗдание парламента Грузии
Здание парламента Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 01.10.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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Параметры бюджета рассчитаны при экономическом росте в 5,5%
ТБИЛИСИ, 1 окт – Sputnik. Правительство Грузии представило в парламент страны проект государственного бюджета на 2025 год.
Как говорится в пояснительной записке к проекту, государственный бюджет учитывает как текущие показатели роста ВВП, так и данные международных финансовых институтов по росту мировой экономики, в том числе и по Грузии.
Прогноз основных макроэкономических показателей на 2025 год

Показатель

Прогноз 2024

Прогноз 2025

Экономический рост, %

5,2

5,5

Дефлятор, %

3,0

3,0

Объем ВВП, млрд лари

85,98

97,4

Поступления в консолидированный бюджет, млрд лари

21,9

24,4

Дефицит госбюджета, % к ВВП

2,8

2,5

Ассигнования госбюджета, % к ВВП

23,3

24,7

Согласно пояснительной записке, госбюджет рассчитан исходя из консервативного прогноза роста экономики, который ожидается на уровне 5,5%. Номинальный валовой внутренний продукт прогнозируется на уровне 97,4 миллиарда лари. Текущий курс лари по отношению к доллару США – 2,7 GEL/$1.
Прогноз по совокупному дефициту бюджета установлен на уровне 2,5%. При этом правительственный долг составляет 36,8% к ВВП.

Новые параметры госбюджета

Согласно представленному окончательному проекту, поступления в госбюджет в 2025 году увеличатся на 2,3 миллиарда лари по сравнению с госбюджетом 2024 года и составят около 26,9 миллиарда лари.
При этом доходы увеличатся на 2 миллиарда лари и составят около 21,2 миллиарда.
Прогнозные показатели госбюджета Грузии на 2025 год (миллионы лари)

Показатели

2024

2025

Поступления в госбюджет

24 569,5

26 850,5

Налоговые поступления в госбюджет

19 115,0

21 185,0

Гранты

266,0

200,3

Ассигнования госбюджета

25 030,4

27 046,5

Что касается расходной части бюджета, то, согласно проекту, объем ассигнований госбюджета 2024 года вырастет примерно на 2 миллиарда лари и составит около 27 миллиардов лари.
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