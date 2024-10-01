https://sputnik-georgia.ru/20241001/rosh-kha-shana-2024-kak-otmechayut-evreyskiy-novyy-god-290145498.html

Рош ха-Шана 2024: как отмечают еврейский Новый год?

Рош ха-Шана 2024: как отмечают еврейский Новый год?

Sputnik Грузия

Еврейский Новый год, или Рош ха-Шана в 2024-м наступит 2 октября с заходом солнца – евреи в этот день по иудейскому календарю встретят 5785 год от сотворения... 01.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-01T16:41+0400

2024-10-01T16:41+0400

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Как отмечают еврейский Новый год – о традициях Рош ха-Шана читайте в Sputnik Грузия. Как отмечают? Наступает еврейский Новый год в момент, когда хозяйка зажигает вечером свечи. После этого глава семьи по традиции, совершает кидуш – обряд освящения над бокалом вина, а все присутствующие начинают праздновать, желая друг другу быть вписанными в "Книгу жизни". По еврейскому обычаю, на новогодний стол подают особый набор продуктов – "симаним", что означает знаки, каждый из которых является просьбой к Всевышнему начать год с добрых примет. Праздничное застолье, по традиции, завершают благословением – евреи благодарят Господа за еду, город Иерусалим, землю Израиля и все хорошее, что получают ежедневно от Бога. Праздничную службу в синагоге проводят первого числа месяца Тишрей утром и по традиции трубят в шофар (ритуальный духовой инструмент из бараньего рога), звуки которого призывают верующих на суд Божий и покаяться, переосмыслив свои поступки. В рог не трубят, если еврейский Новый год выпадает на "Шаббат" (субботу), поскольку игра на музыкальных инструментах входит в перечень запрещенной "работы". В первые два дня еврейского Нового года запрещена любая работа, кроме приготовления еды. По обычаю, в Рош ха-Шана евреи идут к водоемам – они бросают хлебные крошки в воду, символически скармливая свои грехи рыбам. В еврейский Новый год приветствуют друг друга фразами "Шана Това" (Хорошего года) или "Лешана това, тикатев ветехатем", что означает пожелание быть записанным в Книге жизни на счастливый год, и чтобы запись эта скреплена была печатью. Есть традиция дарить друг другу подарки в еврейский Новый год, а родным, которые живут далеко, отправляют открытки и посылки. Материал подготовлен на основе открытых источников

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иерусалим, израиль, справки , религия , календарь религиозных праздников