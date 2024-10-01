https://sputnik-georgia.ru/20241001/silnyy-veter-nanes-uscherb-na-sotni-tysyach-lari-rayonu-na-zapade-gruzii-290136884.html

Сильный ветер нанес ущерб на сотни тысяч лари району на западе Грузии

Сильный ветер нанес ущерб на сотни тысяч лари району на западе Грузии

Sputnik Грузия

Ветер снес крыши с 23 зданий, большинство из них – многоквартирные дома 01.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-01T11:31+0400

2024-10-01T11:31+0400

2024-10-01T11:47+0400

грузия

новости

происшествия

имерети

непогода в грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0a/01/290136714_0:213:2048:1365_1920x0_80_0_0_c823822c0e4d74b02f6350677d0b5b53.jpg

ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Ущерб от сильного ветра, нанесенный Ткибульскому району (Имерети), составил 600 тысяч лари (около 185 тысяч долларов), сообщил мэр Давид Черкезишвили.В результате сильного ветра в воскресенье, 29 сентября, были сорваны крыши с 23 зданий, из них 15 – многоквартирные дома. Также были повреждены линии электропередачи, из-за чего в части сел Цхалтубского района возникли проблемы с электроснабжением. В ближайшее время в районе начнутся полномасштабные восстановительные работы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

имерети

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, происшествия, имерети, непогода в грузии