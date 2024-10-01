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Сильный ветер нанес ущерб на сотни тысяч лари району на западе Грузии
Сильный ветер нанес ущерб на сотни тысяч лари району на западе Грузии
Sputnik Грузия
Ветер снес крыши с 23 зданий, большинство из них – многоквартирные дома 01.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-01T11:31+0400
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ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Ущерб от сильного ветра, нанесенный Ткибульскому району (Имерети), составил 600 тысяч лари (около 185 тысяч долларов), сообщил мэр Давид Черкезишвили.В результате сильного ветра в воскресенье, 29 сентября, были сорваны крыши с 23 зданий, из них 15 – многоквартирные дома. Также были повреждены линии электропередачи, из-за чего в части сел Цхалтубского района возникли проблемы с электроснабжением. В ближайшее время в районе начнутся полномасштабные восстановительные работы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, имерети, непогода в грузии
Сильный ветер нанес ущерб на сотни тысяч лари району на западе Грузии
11:31 01.10.2024 (обновлено: 11:47 01.10.2024)
Ветер снес крыши с 23 зданий, большинство из них – многоквартирные дома
ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Ущерб от сильного ветра, нанесенный Ткибульскому району (Имерети), составил 600 тысяч лари (около 185 тысяч долларов), сообщил мэр Давид Черкезишвили.
В результате сильного ветра в воскресенье, 29 сентября, были сорваны крыши с 23 зданий, из них 15 – многоквартирные дома. Также были повреждены линии электропередачи, из-за чего в части сел Цхалтубского района возникли проблемы с электроснабжением.
"По данным на сегодняшний день ущерб достигает 600 тысяч лари. В кратчайшие сроки и в срочном порядке подготавливается соответствующая документация", – рассказал мэр Ткибульского района Давид Черкезишвили.
В ближайшее время в районе начнутся полномасштабные восстановительные работы.