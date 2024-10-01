https://sputnik-georgia.ru/20241001/skolko-uzhe-potratili-partii-v-gruzii-pered-vyborami-290147340.html

Сколько уже потратили партии в Грузии перед выборами?

Сколько уже потратили партии в Грузии перед выборами?

Sputnik Грузия

Политические партии в Грузии обязаны отчитываться о тратах на предвыборную кампанию каждые три недели 01.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-01T19:21+0400

2024-10-01T19:21+0400

2024-10-01T19:21+0400

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ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Грузинские партии, участвующие в предстоящих парламентских выборах, представили Антикоррупционному бюро свои декларации о тратах в рамках предвыборной кампании с 27 августа по 16 сентября. Предвыборная кампания в Грузии стартовала 27 августа, выборы пройдут 26 октября. Согласно закону, партии обязаны отчитываться о тратах на предвыборную кампанию каждые три недели. Кампания по проведению выборов должна финансироваться из фонда политической партии. Не допускается использование иных средств, кроме средств соответствующего фонда избирательной кампании. Финансирование из бюджета получают партии, набравшие более 1% голосов, в размере 15 лари за каждый из голосов, в пределах первых 50 000 действительных голосов, полученных в ходе последних выборов парламента Грузии.А за каждый из действительных голосов, полученных впоследствии, – в размере 5 лари, в том случае если партия имеет более половины представителей в парламенте из прошедших по спискам и более половины прошедших по спискам не пропускают более половины заседаний пленарной сессии по неуважительной причине.Общий объем расходов, понесенных избирательным субъектом в течение года, не должен превышать 0,04% валового внутреннего продукта Грузии за предыдущий год. Sputnik Грузия собрал данные о финансовых тратах самых крупных и известных политических сил Грузии. Курс лари по отношению к доллару США – 2,7 GEL/$1"Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ко дню начала предвыборной кампании в фонде избирательной кампании правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" было 14 039 073 лари. В период предвыборной кампании на счет партии поступило 3 090 795 лари, из которых 2 592 450 – пожертвования, а 428 335 – финансирование из бюджета. За первые три недели партия потратила 6 895 070 лари, из которых 4 650 066 лари – на рекламу. При этом на телевизионную рекламу траты партии составили 273 690 лари, 3 777 009 лари – на наружную рекламу, еще 176 365 лари – на рекламу в интернете. Кроме этого, партия заказала 715 билбордов в различных регионах Грузии, а также рекламу на транспортных средствах. "Единство – национальное движение" Ко дню начала предвыборной кампании в фонде избирательной кампании самой крупной оппозиционной партии "Единство – национальное движение" было 4 443 лари. В период предвыборной кампании на счет партии поступило 233 737,29 лари, из которых 48 550 лари – пожертвования, а 183 302,01 лари – финансирование из бюджета. За первые три недели партия потратила 92 035 лари, из которых 19 122 – на рекламу. При этом на рекламу в интернете траты партии составили 6 902 лари, а 12 220 лари партия потратила на создание имиджевых видеороликов и буклеты. "Сильная Грузия – Лело, Для народа, За свободу" Ко дню начала предвыборной кампании в фонде избирательной кампании партии "Сильная Грузия – Лело, Для народа, За свободу" было 1 118 лари. В период предвыборной кампании на счет партии поступил 1 781 381 лари, из которых 3 000 лари – пожертвования. За первые три недели партия потратила 1 697 490 лари, из которых 1 568 166 лари – на рекламу. При этом на телевизионную рекламу партия потратила 769 800 лари, еще 34 816 лари – на брендированные аксессуары, 326 212 – на наружную рекламу, 161 499 лари – на рекламу в интернете. "Коалиция за перемены – Гварамия, Мелия, Гирчи, Дроа" Ко дню начала предвыборной кампании в фонде избирательной кампании партии, созданной весной 2024 года бывшим председателем "Нацдвижения" Никой Мелия и основателем оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Никой Гварамия на базе партии "Государство для народа", было 113 722 лари В период предвыборной кампании на счет партии поступило 2 618 323 лари, из которых 2 598 323 – пожертвования, а 20 000 – финансирование из бюджета. За первые три недели партия потратила 2 464 459 лари, из которых 1 819 403 лари – на рекламу. При этом, на телевизионную рекламу траты партии составили 549 780 лари, 1 147 465 лари – на наружную рекламу, еще 42 159 лари – на рекламу в интернете. При этом партия заказала 21 билборд в различных регионах Грузии, а также рекламные буклеты и футболки. "Гахария – За Грузию" Ко дню начала предвыборной кампании в фонде избирательной кампании партии, созданной бывшим премьер-министром Грузии Георгием Гахария, "Гахария – За Грузию" было 1 361 лари. В период предвыборной кампании на счет партии поступило 911 лари в виде денежных пожертвований и 83 195 лари – нематериальные пожертвования. За первые три недели партия потратила 83 195 лари, из которых 58 954 лари – на рекламу. При этом на печатную продукцию партия потратила 27 150 лари, 3 890 лари – на наружную рекламу, еще 18 757 лари – на брендированные аксессуары. Рекламу партии в виде пожертвований оплатили другие лица. "Альянс патриотов Грузии" Ко дню начала предвыборной кампании в фонде избирательной кампании партии "Альянс патриотов Грузии", самой крупной консервативной партии страны, было 129 лари. В период предвыборной кампании на счет партии поступило 96 571 лари, из которых 5 645 лари – пожертвования, а 86 926 лари – финансирование из бюджета. За первые три недели партия потратила 92 084 лари, из которых 5 206 лари – на рекламу. При этом на телевизионную рекламу партия потратила 5 тысяч лари, еще 206 лари – на печатную продукцию. "Новый политический центр – Гирчи" Ко дню начала предвыборной кампании в фонде избирательной кампании партии "Новый политический центр – Гирчи ", одной из либеральных парламентских партий Грузии, было 307 748 лари В период предвыборной кампании на счет партии поступило 64 832 лари, из которых все полностью – государственное финансирование. За первые три недели партия потратила 72 755 лари, из которых 10 881 лари – на рекламу. При этом на рекламу в интернете партия потратила 5 881 лари, еще 5 000 лари потратила на печатную продукцию – брендированные стикеры, магниты и стаканы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, ника гварамия, ника мелия, альянс патриотов грузии, новый политический центр – гирчи, георгий гахария, сша, парламентские выборы в грузии 2024