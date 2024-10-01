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Время Ч: новая ядерная доктрина России, штурм Угледара и Украина без F-16
Время Ч: новая ядерная доктрина России, штурм Угледара и Украина без F-16
Sputnik Грузия
Смотрите в видео новый выпуск программы "Время Ч" 01.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-01T14:07+0400
2024-10-01T14:07+0400
2024-10-01T14:07+0400
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Почему взятие Угледара сломает украинскую оборону Донбасса? Как ВСУ смогли потерять сразу несколько истребителей F-16 за один день? Что меняет новая российская ядерная доктрина? На все эти вопросы в новом выпуске "Время Ч" отвечает военный эксперт Александр Хроленко.
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мультимедиа, видео, в мире, украина, донбасс, видео
мультимедиа, видео, в мире, украина, донбасс, видео
Время Ч: новая ядерная доктрина России, штурм Угледара и Украина без F-16
Смотрите в видео новый выпуск программы "Время Ч"
Почему взятие Угледара сломает украинскую оборону Донбасса? Как ВСУ смогли потерять сразу несколько истребителей F-16 за один день? Что меняет новая российская ядерная доктрина?
На все эти вопросы в новом выпуске "Время Ч" отвечает военный эксперт Александр Хроленко.