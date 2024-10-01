https://sputnik-georgia.ru/20241001/vremya-ch-novaya-yadernaya-doktrina-rossii-shturm-ugledara-i-ukraina-bez-f-16-290138589.html

Время Ч: новая ядерная доктрина России, штурм Угледара и Украина без F-16

Время Ч: новая ядерная доктрина России, штурм Угледара и Украина без F-16

Sputnik Грузия

Смотрите в видео новый выпуск программы "Время Ч" 01.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-01T14:07+0400

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Почему взятие Угледара сломает украинскую оборону Донбасса? Как ВСУ смогли потерять сразу несколько истребителей F-16 за один день? Что меняет новая российская ядерная доктрина? На все эти вопросы в новом выпуске "Время Ч" отвечает военный эксперт Александр Хроленко.

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мультимедиа, видео, в мире, украина, донбасс, видео