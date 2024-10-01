https://sputnik-georgia.ru/20241001/vyshe-prognoziruemogo--zamministra-o-roste-ekonomiki-gruzii-290145306.html

Выше прогнозируемого – замминистра о росте экономики Грузии

Выше прогнозируемого – замминистра о росте экономики Грузии

Sputnik Грузия

Правительство ожидает, что текущая тенденция экономического роста сохранится и в ближайшие месяцы 01.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-01T17:36+0400

2024-10-01T17:36+0400

2024-10-01T17:36+0400

экономика

грузия

новости

всемирный банк

азиатский банк развития (абр)

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ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Экономика Грузии в 2024 году вырастет больше, чем прогнозируют международные финансовые институты, заявил замминистра экономики и устойчивого развития Вахтанг Цинцадзе. Согласно статистике, реальный экономический рост в Грузии в августе 2024 года составил 12% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а средний показатель реального роста ВВП в январе-августе 2024 года – 10%. По словам замминистра, правительство ожидает, что текущая тенденция экономического роста сохранится и в ближайшие месяцы. "Как известно, ряд международных финансовых институтов пересмотрели экономические показатели Грузии в сторону роста", - отметил он. В частности, согласно прогнозу Азиатского банка развития (АБР), Грузия будет иметь самые высокие темпы роста экономики в регионе в 2024 году. Согласно сентябрьскому экономическому обзору АБР, экономический рост Грузии в 2024 году составит 7%, тогда как предыдущий апрельский прогноз составлял 5%. По прогнозу банка, устойчивый рост экономики Грузии сохранится и в 2025 году и составит 5,5%. Также ранее прогноз для Грузии по росту ВВП пересмотрел и Всемирный банк, повысив его до 5,2%, когда в январе прогнозировал 4,8%. Кроме того, Всемирный банк ожидает рост ВВП Грузии на 5% в 2025 году. По словам Цинцадзе, экономическому росту способствуют положительные тенденции, наблюдаемые в направлении экспорта: в августе зафиксирован 30%-й рост экспорта, превысивший 640 миллионов долларов. Он также отметил рост экспорта услуг, в том числе доходов от туризма, который значительно увеличился в третьем квартале 2024 года на фоне экономической активности в секторе. Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 – 7,5%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, всемирный банк, азиатский банк развития (абр)