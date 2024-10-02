https://sputnik-georgia.ru/20241002/grazhdanin-gruzii-postradal-v-rezultate-raketnogo-udara-irana-po-izrailyu-290152871.html

Гражданин Грузии пострадал в результате ракетного удара Ирана по Израилю

Гражданин Грузии пострадал в результате ракетного удара Ирана по Израилю

Sputnik Грузия

Иран запустил примерно 180 снарядов, большинство из которых были перехвачены, говорят в Израиле 02.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-02T01:17+0400

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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. МИД Грузии подтвердил информацию о ранении одного грузинского гражданина в результате массированного ракетного удара Ирана по территории Израиля, заявил телеканал "Имеди".Иран запустил ракеты по Израилю вторник вечером. Речь идет примерно о 180 снарядах, большинство из которых, по словам советника офиса премьер-министра еврейского государства Дмитрия Гендельмана, были перехвачены.Корпус стражей исламской революции (КСИР) объяснил атаку по Израилю ответом на смерть генсека "Хезболлы" Хасана Насруллы, главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и командующего силами "Кудс" Аббаса Нилфорушана. КСИР отметил, что баллистические ракеты были выпущены по важным военным целям и объектам сферы безопасности на территории еврейского государства.В свою очередь Армия обороны Израиля намерен нанести мощные удары по целям на территории всего Ближнего Востока, передает 12-й канал израильского телевидения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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