https://sputnik-georgia.ru/20241002/grazhdanin-gruzii-postradal-v-rezultate-raketnogo-udara-irana-po-izrailyu-290152871.html
Гражданин Грузии пострадал в результате ракетного удара Ирана по Израилю
Гражданин Грузии пострадал в результате ракетного удара Ирана по Израилю
Sputnik Грузия
Иран запустил примерно 180 снарядов, большинство из которых были перехвачены, говорят в Израиле 02.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-02T01:17+0400
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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. МИД Грузии подтвердил информацию о ранении одного грузинского гражданина в результате массированного ракетного удара Ирана по территории Израиля, заявил телеканал "Имеди".Иран запустил ракеты по Израилю вторник вечером. Речь идет примерно о 180 снарядах, большинство из которых, по словам советника офиса премьер-министра еврейского государства Дмитрия Гендельмана, были перехвачены.Корпус стражей исламской революции (КСИР) объяснил атаку по Израилю ответом на смерть генсека "Хезболлы" Хасана Насруллы, главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и командующего силами "Кудс" Аббаса Нилфорушана. КСИР отметил, что баллистические ракеты были выпущены по важным военным целям и объектам сферы безопасности на территории еврейского государства.В свою очередь Армия обороны Израиля намерен нанести мощные удары по целям на территории всего Ближнего Востока, передает 12-й канал израильского телевидения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, новости, грузия, иран, израиль
происшествия, новости, грузия, иран, израиль
Гражданин Грузии пострадал в результате ракетного удара Ирана по Израилю
Иран запустил примерно 180 снарядов, большинство из которых были перехвачены, говорят в Израиле
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. МИД Грузии подтвердил информацию о ранении одного грузинского гражданина в результате массированного ракетного удара Ирана по территории Израиля, заявил телеканал "Имеди".
Иран запустил ракеты по Израилю вторник вечером. Речь идет примерно о 180 снарядах, большинство из которых, по словам советника офиса премьер-министра еврейского государства Дмитрия Гендельмана, были перехвачены.
"В посольство (Грузии в Израиле - ред.) поступила информация об этом. Идет перепроверка по официальным каналам. На данном этапе мы можем подтвердить информацию о ранении одного гражданина Грузии", - сказал представитель МИД.
Корпус стражей исламской революции (КСИР) объяснил атаку по Израилю ответом на смерть генсека "Хезболлы" Хасана Насруллы, главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и командующего силами "Кудс" Аббаса Нилфорушана.
КСИР отметил, что баллистические ракеты были выпущены по важным военным целям и объектам сферы безопасности на территории еврейского государства.
В свою очередь Армия обороны Израиля намерен нанести мощные удары по целям на территории всего Ближнего Востока, передает 12-й канал израильского телевидения.