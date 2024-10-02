https://sputnik-georgia.ru/20241002/menshe-mesyatsa-do-vyborov-v-parlament--kakoy-vybor-budet-pered-grazhdanami-gruzii-290170908.html
Меньше месяца до выборов в парламент – какой выбор будет перед гражданами Грузии?
Меньше месяца до выборов в парламент – какой выбор будет перед гражданами Грузии?
Sputnik Грузия
Все меньше времени остается до парламентских выборов в Грузии, которые пройдут 26 октября. О кандидатах и их обещаниях мы рассказали в видео Sputnik Грузия 02.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-02T20:25+0400
2024-10-02T20:25+0400
2024-10-02T20:25+0400
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Разные фантики, но все та же самая начинка – на этих выборах перед нами уже хорошо известные в Грузии политические лица, но многие их них решили предстать в составе неожиданных объединений и под новыми названиями.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, выборы, парламент грузии, оппозиция, грузинская мечта - демократическая грузия, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, выборы, парламент грузии, оппозиция, грузинская мечта - демократическая грузия, видео
Меньше месяца до выборов в парламент – какой выбор будет перед гражданами Грузии?
Все меньше времени остается до парламентских выборов в Грузии, которые пройдут 26 октября. О кандидатах и их обещаниях мы рассказали в видео Sputnik Грузия
Разные фантики, но все та же самая начинка – на этих выборах перед нами уже хорошо известные в Грузии политические лица, но многие их них решили предстать в составе неожиданных объединений и под новыми названиями.