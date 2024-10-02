https://sputnik-georgia.ru/20241002/mvd-provodit-spetsoperatsiyu-v-nochnykh-klubakh-v-tbilisi-290153474.html

МВД проводит спецоперацию в ночных клубах в Тбилиси

МВД проводит спецоперацию в ночных клубах в Тбилиси

Sputnik Грузия

К этому времени полиция задержала десять человек 02.10.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. МВД Грузии проводит спецоперацию в нескольких ночных клубах в Тбилиси в рамках дела о вымогательстве денег у иностранцев, сообщает телеканал "Имеди" со ссылкой на министерство. К этому времени задержаны десять человек. Спецоперация проводится в нескольких ночных клубах на улице Шардена в историческом центре Тбилиси. На этой и соседних улицах сконцентрировано большое количество баров, кафе и ночных клубов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, тбилиси, мвд грузии