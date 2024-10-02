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МВД проводит спецоперацию в ночных клубах в Тбилиси
МВД проводит спецоперацию в ночных клубах в Тбилиси
Sputnik Грузия
К этому времени полиция задержала десять человек 02.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-02T01:25+0400
2024-10-02T01:25+0400
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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. МВД Грузии проводит спецоперацию в нескольких ночных клубах в Тбилиси в рамках дела о вымогательстве денег у иностранцев, сообщает телеканал "Имеди" со ссылкой на министерство. К этому времени задержаны десять человек. Спецоперация проводится в нескольких ночных клубах на улице Шардена в историческом центре Тбилиси. На этой и соседних улицах сконцентрировано большое количество баров, кафе и ночных клубов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, тбилиси, мвд грузии
грузия, новости, происшествия, тбилиси, мвд грузии
МВД проводит спецоперацию в ночных клубах в Тбилиси
К этому времени полиция задержала десять человек
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. МВД Грузии проводит спецоперацию в нескольких ночных клубах в Тбилиси в рамках дела о вымогательстве денег у иностранцев, сообщает телеканал "Имеди" со ссылкой на министерство.
К этому времени задержаны десять человек.
Спецоперация проводится в нескольких ночных клубах на улице Шардена в историческом центре Тбилиси. На этой и соседних улицах сконцентрировано большое количество баров, кафе и ночных клубов.