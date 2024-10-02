https://sputnik-georgia.ru/20241002/naznachen-novyy-ministr-obrazovaniya-gruzii-290162833.html
Назначен новый министр образования Грузии
Назначен новый министр образования Грузии
Sputnik Грузия
Предыдущий министр Георгий Амилахвари решил вернуться в частный сектор 02.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-02T15:00+0400
2024-10-02T15:00+0400
2024-10-02T15:19+0400
грузия
новости
георгий амилахвари
ираклий кобахидзе
высший совет юстиции
тбилисский городской суд
министерство образования и науки грузии
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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Новым министром образования, науки и по делам молодежи Грузии назначен 40-летний юрист Александр Цуладзе, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на брифинге.До августа, чуть более полугода, Цуладзе был первым заместителем министра, а до этого работал в судах и Высшем совете юстиции.Он также поблагодарил своего предшественника Георгия Амилахвари. Амилахвари покинул пост министра 28 сентября, объяснив свое решение желанием вернуться в частный сектор. "Я также хотел бы поблагодарить господина Георгия Амилахвари за его деятельность, за все те реформы, за которые он взялся. Надеюсь, что мы продолжим успешно реализовывать эти реформы", – сказал Цуладзе.По его словам, образование создает будущее страны."Я верю, что благодаря нашей самоотверженности, трудолюбию, ответственности, а также правильному движению, мы сможем обеспечить лучшее будущее Грузии", – сказал Цуладзе. Образование: В 2006 году Цуладзе окончил юридический факультет Тбилисского государственного университета имени Иване Джавахишвили (ТГУ), специалист в сфере права; Далее, в 2010 году, окончил Римский университет Ла Сапиенца и получил степень магистра права. В 2016 году получил степень доктора юридических наук в ТГУ. Опыт работы: С декабря 2023 года по август 2024 года Цуладзе был первым заместителем министра образования, науки и по делам молодежи Грузии; В 2019-2023 гг. – судья Верховного суда Грузии; В 2017-2019 гг. – управляющий партнер юридической компании CLL Law Firm. В 2017-2019 гг. – медиатор Тбилисского городского суда; В 2015-2017 гг. – глава международного департамента Высшего совета юстиции Грузии; В 2012-2015 гг. – глава аналитического отдела Верховного суда Грузии; В 2011-2012 гг. – советник административного департамента министерства юстиции Грузии; В 2010 – 2011 гг. – начальник административного бюро Тбилисского городского суда; В 2007-2009 гг. – юрист в юридической компании; 2005-2006 гг. – стажер юридического комитета парламента Грузии и министерства юстиции Грузии. Является автором многих научных работ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, георгий амилахвари, ираклий кобахидзе, высший совет юстиции, тбилисский городской суд, министерство образования и науки грузии
грузия, новости, георгий амилахвари, ираклий кобахидзе, высший совет юстиции, тбилисский городской суд, министерство образования и науки грузии
Назначен новый министр образования Грузии
15:00 02.10.2024 (обновлено: 15:19 02.10.2024)
Предыдущий министр Георгий Амилахвари решил вернуться в частный сектор
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Новым министром образования, науки и по делам молодежи Грузии назначен 40-летний юрист Александр Цуладзе, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на брифинге.
До августа, чуть более полугода, Цуладзе был первым заместителем министра, а до этого работал в судах и Высшем совете юстиции.
"Я хотел бы поблагодарить премьер-министра Грузии и всю команду за оказанное доверие. Для меня большая честь и ответственность быть членом вашей команды, соратником", – заявил Цуладзе на брифинге.
Он также поблагодарил своего предшественника Георгия Амилахвари. Амилахвари покинул пост министра 28 сентября, объяснив свое решение желанием вернуться в частный сектор.
"Я также хотел бы поблагодарить господина Георгия Амилахвари за его деятельность, за все те реформы, за которые он взялся. Надеюсь, что мы продолжим успешно реализовывать эти реформы", – сказал Цуладзе.
По его словам, образование создает будущее страны.
"Я верю, что благодаря нашей самоотверженности, трудолюбию, ответственности, а также правильному движению, мы сможем обеспечить лучшее будущее Грузии", – сказал Цуладзе.
В 2006 году Цуладзе окончил юридический факультет Тбилисского государственного университета имени Иване Джавахишвили (ТГУ), специалист в сфере права;
Далее, в 2010 году, окончил Римский университет Ла Сапиенца и получил степень магистра права. В 2016 году получил степень доктора юридических наук в ТГУ.
С декабря 2023 года по август 2024 года Цуладзе был первым заместителем министра образования, науки и по делам молодежи Грузии;
В 2019-2023 гг. – судья Верховного суда Грузии;
В 2017-2019 гг. – управляющий партнер юридической компании CLL Law Firm.
В 2017-2019 гг. – медиатор Тбилисского городского суда;
В 2015-2017 гг. – глава международного департамента Высшего совета юстиции Грузии;
В 2012-2015 гг. – глава аналитического отдела Верховного суда Грузии;
В 2011-2012 гг. – советник административного департамента министерства юстиции Грузии;
В 2010 – 2011 гг. – начальник административного бюро Тбилисского городского суда;
В 2007-2009 гг. – юрист в юридической компании;
2005-2006 гг. – стажер юридического комитета парламента Грузии и министерства юстиции Грузии.
Является автором многих научных работ.