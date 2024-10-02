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Президент Грузии не подписала закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды
Президент Грузии не подписала закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды
Sputnik Грузия
Зурабишвили вернула пакет законопроектов в парламент без мотивированных замечаний 02.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-02T11:13+0400
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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили не подписала в установленные сроки пакет законопроектов – проект закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних" и исходящие поправки в 17 законов, которые предполагают запрет на пропаганду ЛГБТ* в стране, сообщает телекомпания "Имеди". Согласно поправкам, запрещаются однополые браки, медицинские манипуляции по смене пола, усыновление детей негетеросексуальными людьми, пропаганда и популяризация ЛГБТ* в образовательных учреждениях и СМИ, манифестации в целях популяризации ЛГБТ* и так далее.Зурабишвили вернула пакет законопроектов в парламент без мотивированных замечаний, то есть она его не подписала, а также не воспользовалась правом вето. В таких случаях у председателя парламента есть пять дней на подписание законопроектов. Парламент Грузии принял законопроекты в третьем, окончательном чтении 17 сентября.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, саломе зурабишвили
новости, грузия, саломе зурабишвили
Президент Грузии не подписала закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды
11:13 02.10.2024 (обновлено: 12:34 02.10.2024)
Зурабишвили вернула пакет законопроектов в парламент без мотивированных замечаний
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили не подписала в установленные сроки пакет законопроектов – проект закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних" и исходящие поправки в 17 законов, которые предполагают запрет на пропаганду ЛГБТ* в стране, сообщает телекомпания "Имеди".
Согласно поправкам, запрещаются однополые браки, медицинские манипуляции по смене пола, усыновление детей негетеросексуальными людьми, пропаганда и популяризация ЛГБТ* в образовательных учреждениях и СМИ, манифестации в целях популяризации ЛГБТ* и так далее.
Зурабишвили вернула пакет законопроектов в парламент без мотивированных замечаний, то есть она его не подписала, а также не воспользовалась правом вето. В таких случаях у председателя парламента есть пять дней на подписание законопроектов.
Парламент Грузии принял законопроекты в третьем, окончательном чтении 17 сентября.
* Экстремистская организация, запрещенная в России