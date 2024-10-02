https://sputnik-georgia.ru/20241002/prezident-gruzii-otkazalas-podpisyvat-zakon-o-zaprete-lgbt-propagandy-290158033.html

Президент Грузии не подписала закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды

Президент Грузии не подписала закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды

Sputnik Грузия

Зурабишвили вернула пакет законопроектов в парламент без мотивированных замечаний 02.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-02T11:13+0400

2024-10-02T11:13+0400

2024-10-02T12:34+0400

новости

грузия

саломе зурабишвили

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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили не подписала в установленные сроки пакет законопроектов – проект закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних" и исходящие поправки в 17 законов, которые предполагают запрет на пропаганду ЛГБТ* в стране, сообщает телекомпания "Имеди". Согласно поправкам, запрещаются однополые браки, медицинские манипуляции по смене пола, усыновление детей негетеросексуальными людьми, пропаганда и популяризация ЛГБТ* в образовательных учреждениях и СМИ, манифестации в целях популяризации ЛГБТ* и так далее.Зурабишвили вернула пакет законопроектов в парламент без мотивированных замечаний, то есть она его не подписала, а также не воспользовалась правом вето. В таких случаях у председателя парламента есть пять дней на подписание законопроектов. Парламент Грузии принял законопроекты в третьем, окончательном чтении 17 сентября.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия

новости, грузия, саломе зурабишвили