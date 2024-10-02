https://sputnik-georgia.ru/20241002/prezident-gruzii-vstala-na-storonu-psevdoliberalnoy-propagandy---premer-290163369.html

Президент Грузии встала на сторону псевдолиберальной пропаганды – премьер

Президент Грузии встала на сторону псевдолиберальной пропаганды – премьер

Sputnik Грузия

Саломе Зурабишвили отказалась подписывать пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ* в Грузии 02.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-02T15:30+0400

2024-10-02T15:30+0400

2024-10-02T15:43+0400

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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Отказ президента Грузии Саломе Зурабишвили подписывать пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ* в стране говорит о том, что она поддерживает псевдолиберальную пропаганду вместо того, чтобы защищать семейные ценности и несовершеннолетних, сказал премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе. Принятый парламентом 17 сентября пакет законопроектов – проект закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних" и исходящие поправки в 17 законов, президент вернула парламенту без мотивированных замечаний. Она не стала ни подписывать законопроекты, ни накладывать на них вето.Согласно поправкам, запрещаются однополые браки, медицинские манипуляции по смене пола, усыновление детей негетеросексуальными людьми, пропаганда и популяризация ЛГБТ* в образовательных учреждениях и СМИ, манифестации в целях популяризации ЛГБТ* и так далее.Ввиду того, что Зурабишвили вернула пакет законопроектов в парламент без мотивированных замечаний, его в течение пяти дней может подписать председатель законодательного органа Шалва Папуашвили.* Экстремистская организация, запрещенная в России

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грузия, новости, политика, саломе зурабишвили , ираклий кобахидзе, шалва папуашвили, парламент грузии