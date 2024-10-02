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Президент Грузии встала на сторону псевдолиберальной пропаганды – премьер
Президент Грузии встала на сторону псевдолиберальной пропаганды – премьер
Sputnik Грузия
Саломе Зурабишвили отказалась подписывать пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ* в Грузии 02.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-02T15:30+0400
2024-10-02T15:30+0400
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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Отказ президента Грузии Саломе Зурабишвили подписывать пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ* в стране говорит о том, что она поддерживает псевдолиберальную пропаганду вместо того, чтобы защищать семейные ценности и несовершеннолетних, сказал премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе. Принятый парламентом 17 сентября пакет законопроектов – проект закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних" и исходящие поправки в 17 законов, президент вернула парламенту без мотивированных замечаний. Она не стала ни подписывать законопроекты, ни накладывать на них вето.Согласно поправкам, запрещаются однополые браки, медицинские манипуляции по смене пола, усыновление детей негетеросексуальными людьми, пропаганда и популяризация ЛГБТ* в образовательных учреждениях и СМИ, манифестации в целях популяризации ЛГБТ* и так далее.Ввиду того, что Зурабишвили вернула пакет законопроектов в парламент без мотивированных замечаний, его в течение пяти дней может подписать председатель законодательного органа Шалва Папуашвили.* Экстремистская организация, запрещенная в России
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грузия, новости, политика, саломе зурабишвили , ираклий кобахидзе, шалва папуашвили, парламент грузии
грузия, новости, политика, саломе зурабишвили , ираклий кобахидзе, шалва папуашвили, парламент грузии
Президент Грузии встала на сторону псевдолиберальной пропаганды – премьер
15:30 02.10.2024 (обновлено: 15:43 02.10.2024)
Саломе Зурабишвили отказалась подписывать пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ* в Грузии
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Отказ президента Грузии Саломе Зурабишвили подписывать пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ* в стране говорит о том, что она поддерживает псевдолиберальную пропаганду вместо того, чтобы защищать семейные ценности и несовершеннолетних, сказал премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.
Принятый парламентом 17 сентября пакет законопроектов – проект закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних" и исходящие поправки в 17 законов, президент вернула парламенту без мотивированных замечаний. Она не стала ни подписывать законопроекты, ни накладывать на них вето.
"Тот факт, что Саломе Зурабишвили встала на сторону не защиты традиционных и семейных ценностей, не на сторону защиты интересов несовершеннолетних, а встала на сторону как раз таки псевдолиберальной пропаганды, еще раз говорит о том, какой политический выбор сделал этот человек, и какими силами управляется Саломе Зурабишвили", – сказал Кобахидзе.
Согласно поправкам, запрещаются однополые браки, медицинские манипуляции по смене пола, усыновление детей негетеросексуальными людьми, пропаганда и популяризация ЛГБТ* в образовательных учреждениях и СМИ, манифестации в целях популяризации ЛГБТ* и так далее.
Ввиду того, что Зурабишвили вернула пакет законопроектов в парламент без мотивированных замечаний, его в течение пяти дней может подписать председатель законодательного органа Шалва Папуашвили.
* Экстремистская организация, запрещенная в России