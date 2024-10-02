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Раненный в Израиле гражданин Грузии умер в клинике – СМИ

Раненный в Израиле гражданин Грузии умер в клинике – СМИ

Sputnik Грузия

Гражданин Грузии погиб в результате теракта в предместье Тель-Авива Яффо 02.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-02T08:47+0400

2024-10-02T08:47+0400

2024-10-02T09:12+0400

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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Граждани Грузии, раненный в результате теракта в предместье Тель-Авива Яффо, скончался в клинике в Израиле, сообщает Первый канал со ссылкой на МИД Грузии.В субботу практически одновременно с массированной атакой Ирана по Израилю в Яффо произошел теракт со стрельбой. Известно, что двое боевиков открыли огонь по людям рядом с трамвайными путями. Нападавшие также были вооружены ножами.По данным полиции, террористов ликвидировали муниципальные инспекторы и граждане, у которых при себе было оружие.Газета Times of Israel сообщала о гибели по меньшей мере восьми человек в результате теракта в Яффо.Что касается массированной атаки, то пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что Иран выпустил по Израилю порядка 180 ракет, многие из которых были перехвачены. При этом на видео в социальных сетях запечатлены падения в разных районах Израиля. В результате атаки на территории Израиля погиб один человек, который был нелегалом из сектора Газа. Служба скорой помощи сообщала о нескольких случаях легких осколочных ранений и травм по пути в убежища.Корпус стражей исламской революции (КСИР) объяснил атаку по Израилю ответом на смерть генсека "Хезболлы" Хасана Насруллы, главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и командующего силами "Кудс" Аббаса Нилфорушана.КСИР отметил, что баллистические ракеты были выпущены по важным военным целям и объектам сферы безопасности на территории еврейского государства.В свою очередь Армия обороны Израиля намерен нанести мощные удары по целям на территории всего Ближнего Востока, передает 12-й канал израильского телевидения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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