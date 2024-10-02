https://sputnik-georgia.ru/20241002/ranennyy-v-izraile-grazhdanin-gruzii-umer-v-klinike---smi-290155858.html
Раненный в Израиле гражданин Грузии умер в клинике – СМИ
Раненный в Израиле гражданин Грузии умер в клинике – СМИ
Sputnik Грузия
Гражданин Грузии погиб в результате теракта в предместье Тель-Авива Яффо 02.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-02T08:47+0400
2024-10-02T08:47+0400
2024-10-02T09:12+0400
новости
происшествия
в мире
израиль
мид грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23432/91/234329120_0:42:1498:885_1920x0_80_0_0_b88151a35c3e8af6a95e940c834135a6.jpg
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Граждани Грузии, раненный в результате теракта в предместье Тель-Авива Яффо, скончался в клинике в Израиле, сообщает Первый канал со ссылкой на МИД Грузии.В субботу практически одновременно с массированной атакой Ирана по Израилю в Яффо произошел теракт со стрельбой. Известно, что двое боевиков открыли огонь по людям рядом с трамвайными путями. Нападавшие также были вооружены ножами.По данным полиции, террористов ликвидировали муниципальные инспекторы и граждане, у которых при себе было оружие.Газета Times of Israel сообщала о гибели по меньшей мере восьми человек в результате теракта в Яффо.Что касается массированной атаки, то пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что Иран выпустил по Израилю порядка 180 ракет, многие из которых были перехвачены. При этом на видео в социальных сетях запечатлены падения в разных районах Израиля. В результате атаки на территории Израиля погиб один человек, который был нелегалом из сектора Газа. Служба скорой помощи сообщала о нескольких случаях легких осколочных ранений и травм по пути в убежища.Корпус стражей исламской революции (КСИР) объяснил атаку по Израилю ответом на смерть генсека "Хезболлы" Хасана Насруллы, главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и командующего силами "Кудс" Аббаса Нилфорушана.КСИР отметил, что баллистические ракеты были выпущены по важным военным целям и объектам сферы безопасности на территории еврейского государства.В свою очередь Армия обороны Израиля намерен нанести мощные удары по целям на территории всего Ближнего Востока, передает 12-й канал израильского телевидения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
израиль
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23432/91/234329120_165:0:1498:1000_1920x0_80_0_0_7ce3fb2d290b5429c2389d94d7191495.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
новости, происшествия, в мире, израиль, мид грузии
новости, происшествия, в мире, израиль, мид грузии
Раненный в Израиле гражданин Грузии умер в клинике – СМИ
08:47 02.10.2024 (обновлено: 09:12 02.10.2024)
Гражданин Грузии погиб в результате теракта в предместье Тель-Авива Яффо
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Граждани Грузии, раненный в результате теракта в предместье Тель-Авива Яффо, скончался в клинике в Израиле, сообщает Первый канал со ссылкой на МИД Грузии.
В субботу практически одновременно с массированной атакой Ирана по Израилю в Яффо произошел теракт со стрельбой. Известно, что двое боевиков открыли огонь по людям рядом с трамвайными путями. Нападавшие также были вооружены ножами.
По данным полиции, террористов ликвидировали муниципальные инспекторы и граждане, у которых при себе было оружие.
Газета Times of Israel сообщала о гибели по меньшей мере восьми человек в результате теракта в Яффо.
Что касается массированной атаки, то пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что Иран выпустил по Израилю порядка 180 ракет, многие из которых были перехвачены. При этом на видео в социальных сетях запечатлены падения в разных районах Израиля.
В результате атаки на территории Израиля погиб один человек, который был нелегалом из сектора Газа. Служба скорой помощи сообщала о нескольких случаях легких осколочных ранений и травм по пути в убежища.
Корпус стражей исламской революции (КСИР) объяснил атаку по Израилю ответом на смерть генсека "Хезболлы" Хасана Насруллы, главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и командующего силами "Кудс" Аббаса Нилфорушана.
КСИР отметил, что баллистические ракеты были выпущены по важным военным целям и объектам сферы безопасности на территории еврейского государства.
В свою очередь Армия обороны Израиля намерен нанести мощные удары по целям на территории всего Ближнего Востока, передает 12-й канал израильского телевидения.