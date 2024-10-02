https://sputnik-georgia.ru/20241002/spetsoperatsiya-v-nochnykh-klubakh-tbilisi---zaderzhany-14-chelovek-290156316.html

Спецоперация в ночных клубах в Тбилиси – задержаны 14 человек

Спецоперация в ночных клубах в Тбилиси – задержаны 14 человек

Sputnik Грузия

Спецоперация прошла в ночь на среду в пяти ночных клубах в Тбилиси 02.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-02T09:10+0400

2024-10-02T09:10+0400

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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Четырнадцать человек задержаны в результате спецоперации в пяти ночных клубах Тбилиси по обвинению в мошенничестве и вымогательстве у иностранцев, сообщает телеканал "Рустави 2". По словам директора Центрального департамента криминальной полиции Теймураза Купатадзе, задержанные использовали различные насильственные методы для вымогательства мошенническим путем денег у иностранных граждан.Другие подробности спецоперации пока не сообщаются. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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