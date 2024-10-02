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Спецоперация в ночных клубах в Тбилиси – задержаны 14 человек
Спецоперация в ночных клубах в Тбилиси – задержаны 14 человек
Sputnik Грузия
Спецоперация прошла в ночь на среду в пяти ночных клубах в Тбилиси 02.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-02T09:10+0400
2024-10-02T09:10+0400
2024-10-02T09:56+0400
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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Четырнадцать человек задержаны в результате спецоперации в пяти ночных клубах Тбилиси по обвинению в мошенничестве и вымогательстве у иностранцев, сообщает телеканал "Рустави 2". По словам директора Центрального департамента криминальной полиции Теймураза Купатадзе, задержанные использовали различные насильственные методы для вымогательства мошенническим путем денег у иностранных граждан.Другие подробности спецоперации пока не сообщаются. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, новости, грузия, тбилиси
Спецоперация в ночных клубах в Тбилиси – задержаны 14 человек
09:10 02.10.2024 (обновлено: 09:56 02.10.2024)
Спецоперация прошла в ночь на среду в пяти ночных клубах в Тбилиси
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Четырнадцать человек задержаны в результате спецоперации в пяти ночных клубах Тбилиси по обвинению в мошенничестве и вымогательстве у иностранцев, сообщает телеканал "Рустави 2".
По словам директора Центрального департамента криминальной полиции Теймураза Купатадзе, задержанные использовали различные насильственные методы для вымогательства мошенническим путем денег у иностранных граждан.
"Четырнадцать человек задержаны по обвинению в мошенничестве и вымогательстве. Аресты будут продолжены. В процессе расследования могут быть установлены новые личности", – сказал Купатадзе.
Другие подробности спецоперации пока не сообщаются.