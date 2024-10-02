https://sputnik-georgia.ru/20241002/zemletryasenie-proizoshlo-na-granitse-gruzii-s-armeniey-290156830.html

Землетрясение произошло на границе Грузии с Арменией

Землетрясение произошло на границе Грузии с Арменией

Sputnik Грузия

Эпицентр землетрясения находился на глубине 9 километров 02.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-02T09:50+0400

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землетрясения в грузии

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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в четырех километрах от грузино-армянской границы, говорится на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.Эпицентр землетрясения, которое было зафиксировано в 03:38 по тбилисскому времени, находился на глубине 9 километров. О пострадавших и разрушениях не сообщается.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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