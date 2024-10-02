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Землетрясение произошло на границе Грузии с Арменией
Землетрясение произошло на границе Грузии с Арменией
Sputnik Грузия
Эпицентр землетрясения находился на глубине 9 километров 02.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-02T09:50+0400
2024-10-02T09:50+0400
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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в четырех километрах от грузино-армянской границы, говорится на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.Эпицентр землетрясения, которое было зафиксировано в 03:38 по тбилисскому времени, находился на глубине 9 километров. О пострадавших и разрушениях не сообщается.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, армения, землетрясения в грузии
грузия, новости, происшествия, армения, землетрясения в грузии
Землетрясение произошло на границе Грузии с Арменией
09:50 02.10.2024 (обновлено: 09:51 02.10.2024)
Эпицентр землетрясения находился на глубине 9 километров
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в четырех километрах от грузино-армянской границы, говорится на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.
Эпицентр землетрясения, которое было зафиксировано в 03:38 по тбилисскому времени, находился на глубине 9 километров. О пострадавших и разрушениях не сообщается.
Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов.
Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.