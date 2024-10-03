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Кольцо солнечного огня: на Земле произошло последнее затмение 2024 года
Кольцо солнечного огня: на Земле произошло последнее затмение 2024 года
Sputnik Грузия
Последнее затмение в 2024 году было солнечным. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки этого астрономического явления 03.10.2024, Sputnik Грузия
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Это было кольцеобразное затмение – земную поверхность пересекал своего рода конус – продолжение лунной тени. Так происходит в случае, если естественный спутник нашей планеты находится слишком далеко, чтобы полностью закрыть Солнце.Лунные и солнечные затмения происходят с некоторой периодичностью, как правило, одно за другим с перерывом в две недели – этот период иногда называют "коридор затмений".
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фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире, sputnik

Кольцо солнечного огня: на Земле произошло последнее затмение 2024 года

13:54 03.10.2024 (обновлено: 14:07 03.10.2024)
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Последнее затмение в 2024 году было солнечным. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки этого астрономического явления
Это было кольцеобразное затмение – земную поверхность пересекал своего рода конус – продолжение лунной тени. Так происходит в случае, если естественный спутник нашей планеты находится слишком далеко, чтобы полностью закрыть Солнце.
Лунные и солнечные затмения происходят с некоторой периодичностью, как правило, одно за другим с перерывом в две недели – этот период иногда называют "коридор затмений".
© AP Photo / Natacha Pisarenko

Кольцеобразное солнечное затмение в Аргентине.

Кольцеобразное солнечное затмение в Аргентине. - Sputnik Грузия
1/8
© AP Photo / Natacha Pisarenko

Кольцеобразное солнечное затмение в Аргентине.

© AP Photo / Natacha Pisarenko

Люди наблюдают за солнечным затмением в Аргентине.

Люди наблюдают за солнечным затмением в Аргентине. - Sputnik Грузия
2/8
© AP Photo / Natacha Pisarenko

Люди наблюдают за солнечным затмением в Аргентине.

© AP Photo / Esteban Felix

Кольцеобразное солнечное затмение в Чили.

Кольцеобразное солнечное затмение в Чили. - Sputnik Грузия
3/8
© AP Photo / Esteban Felix

Кольцеобразное солнечное затмение в Чили.

© AP Photo / Natacha Pisarenko

Девушки танцуют во время солнечного затмения в Аргентине.

Девушки танцуют во время солнечного затмения в Аргентине. - Sputnik Грузия
4/8
© AP Photo / Natacha Pisarenko

Девушки танцуют во время солнечного затмения в Аргентине.

© AP Photo / Natacha Pisarenko

Кольцеобразное солнечное затмение в Аргентине.

Кольцеобразное солнечное затмение в Аргентине. - Sputnik Грузия
5/8
© AP Photo / Natacha Pisarenko

Кольцеобразное солнечное затмение в Аргентине.

© AP Photo / Esteban Felix

Мужчина наблюдает за солнечным затмением в Чили.

Мужчина наблюдает за солнечным затмением в Чили. - Sputnik Грузия
6/8
© AP Photo / Esteban Felix

Мужчина наблюдает за солнечным затмением в Чили.

© AP Photo / Esteban Felix

Кольцеобразное солнечное затмение в Чили.

Кольцеобразное солнечное затмение в Чили. - Sputnik Грузия
7/8
© AP Photo / Esteban Felix

Кольцеобразное солнечное затмение в Чили.

© AP Photo / Natacha Pisarenko

Девушка наблюдает за солнечным затмением в Аргентине.

Девушка наблюдает за солнечным затмением в Аргентине. - Sputnik Грузия
8/8
© AP Photo / Natacha Pisarenko

Девушка наблюдает за солнечным затмением в Аргентине.

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