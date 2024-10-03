Кольцо солнечного огня: на Земле произошло последнее затмение 2024 года

Это было кольцеобразное затмение – земную поверхность пересекал своего рода конус – продолжение лунной тени. Так происходит в случае, если естественный спутник нашей планеты находится слишком далеко, чтобы полностью закрыть Солнце.Лунные и солнечные затмения происходят с некоторой периодичностью, как правило, одно за другим с перерывом в две недели – этот период иногда называют "коридор затмений".
Последнее затмение в 2024 году было солнечным. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки этого астрономического явления
Это было кольцеобразное затмение – земную поверхность пересекал своего рода конус – продолжение лунной тени. Так происходит в случае, если естественный спутник нашей планеты находится слишком далеко, чтобы полностью закрыть Солнце.
Лунные и солнечные затмения происходят с некоторой периодичностью, как правило, одно за другим с перерывом в две недели – этот период иногда называют "коридор затмений".