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Грузия – Украина: к матчу Лиги наций УЕФА в Тбилиси устроят открытый показ
Грузия – Украина: к матчу Лиги наций УЕФА в Тбилиси устроят открытый показ
Sputnik Грузия
Городские власти совместно с ФФГ в очередной раз дадут грузинским болельщикам возможность вместе поддержать сборную 03.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-03T22:02+0400
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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Футбольные болельщики 11 октября смогут посмотреть прямую трансляцию матча третьего тура Лиги наций УЕФА между сборными Грузии и Украины на специальном экране, установленном на площади Первой Республики в Тбилиси, заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства. Матч между сборными Грузии и Украины состоится в Познани. Начало игры в 22:45 по тбилисскому времени. К третьему туру сборная Грузии возглавляет группу 1 дивизиона B с шестью очками, а Украина является аутсайдером – ни одного балла. По его слова, городские власти совместно с ФФГ в очередной раз дадут грузинским болельщикам возможность вместе поддержать сборную. Грузинские футболисты в Тбилиси 7 сентября обыграли команду Чехии (4:1), а спустя три дня в Тиране – сборную Албании (0:1). После двух туров сборная Грузии с шестью очками является лидером группы 1 дивизиона В. Расписание оставшихся матчей сборной Грузии в Лиге наций: В марте 2025 года состоятся матчи плей-офф. Закончится турнир финалом, который пройдет с 2 по 10 июня 2025 года. Что касается традиционной жеребьевки квалификации на ЧМ-2026, то она состоится в декабре 2024 года. От выступления сборной Грузии в Лиге наций будет зависеть ее место в общем рейтинге команд. Чем выше рейтинг, тем больше шансов по результатам жеребьевки попасть на более слабых соперников. Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Изначально в финальном этапе чемпионата должны были участвовать, как обычно, 32 сборные, но 10 января 2017 года президент ФИФА Джанни Инфантино заявил об увеличении числа участников до 48.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, общество, украина, каха каладзе, уефа, ффг, футбол, сборная грузии по футболу, лига наций уефа
Грузия – Украина: к матчу Лиги наций УЕФА в Тбилиси устроят открытый показ
Городские власти совместно с ФФГ в очередной раз дадут грузинским болельщикам возможность вместе поддержать сборную
ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Футбольные болельщики 11 октября смогут посмотреть прямую трансляцию матча третьего тура Лиги наций УЕФА между сборными Грузии и Украины на специальном экране, установленном на площади Первой Республики в Тбилиси, заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства.
Матч между сборными Грузии и Украины состоится в Познани. Начало игры в 22:45 по тбилисскому времени. К третьему туру сборная Грузии возглавляет группу 1 дивизиона B с шестью очками, а Украина является аутсайдером – ни одного балла.
"Одиннадцатого октября в 22:45 по тбилисскому времени наша сборная встретится со сборной Украины в Польше. Это будет очень важная игра для нашей команды. На этот раз мы также приняли решение – вместе с Федерацией футбола проведем открытый показ и установим большие экраны на площади Первой Республики", – заявил Каладзе.
По его слова, городские власти совместно с ФФГ в очередной раз дадут грузинским болельщикам возможность вместе поддержать сборную.
Грузинские футболисты в Тбилиси 7 сентября обыграли команду Чехии (4:1), а спустя три дня в Тиране – сборную Албании (0:1). После двух туров сборная Грузии с шестью очками является лидером группы 1 дивизиона В.
Расписание оставшихся матчей сборной Грузии в Лиге наций:
11 октября, Украина – Грузия,
14 октября, Грузия – Албания,
16 ноября, Грузия – Украина,
19 ноября, Чехия – Грузия.
В марте 2025 года состоятся матчи плей-офф. Закончится турнир финалом, который пройдет с 2 по 10 июня 2025 года.
Что касается традиционной жеребьевки квалификации на ЧМ-2026, то она состоится в декабре 2024 года. От выступления сборной Грузии в Лиге наций будет зависеть ее место в общем рейтинге команд. Чем выше рейтинг, тем больше шансов по результатам жеребьевки попасть на более слабых соперников.
Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
Изначально в финальном этапе чемпионата должны были участвовать, как обычно, 32 сборные, но 10 января 2017 года президент ФИФА Джанни Инфантино заявил об увеличении числа участников до 48.