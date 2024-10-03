https://sputnik-georgia.ru/20241003/ischenko-lovushka-dlya-trampa-novaya-voyna-izrailya-i-sudba-ugledara-290182737.html

Ищенко: ловушка для Трампа, новая война Израиля и судьба Угледара

Ищенко: ловушка для Трампа, новая война Израиля и судьба Угледара

Sputnik Грузия

Смотрите в видео новый выпуск программы "Честная аналитика" 03.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-03T15:46+0400

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Почему ВСУ так долго тянули с выходом из Угледара? Как встреча с Трампом спасла Зеленского от политической катастрофы? Каких целей Израиль хочет добиться в Ливане и почему у него мало шансов на успех? Обо всем этом в интервью “Sputnik на русском” рассказал политолог Ростислав Ищенко.

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мультимедиа, видео, в мире, политика, израиль, ливан, видео