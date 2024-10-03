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Ищенко: ловушка для Трампа, новая война Израиля и судьба Угледара
Ищенко: ловушка для Трампа, новая война Израиля и судьба Угледара
Sputnik Грузия
Смотрите в видео новый выпуск программы "Честная аналитика" 03.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-03T15:46+0400
2024-10-03T15:46+0400
2024-10-03T15:46+0400
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Почему ВСУ так долго тянули с выходом из Угледара? Как встреча с Трампом спасла Зеленского от политической катастрофы? Каких целей Израиль хочет добиться в Ливане и почему у него мало шансов на успех? Обо всем этом в интервью “Sputnik на русском” рассказал политолог Ростислав Ищенко.
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MIA „Rossiya Segodnya“
мультимедиа, видео, в мире, политика, израиль, ливан, видео
мультимедиа, видео, в мире, политика, израиль, ливан, видео
Ищенко: ловушка для Трампа, новая война Израиля и судьба Угледара
Смотрите в видео новый выпуск программы "Честная аналитика"
Почему ВСУ так долго тянули с выходом из Угледара? Как встреча с Трампом спасла Зеленского от политической катастрофы? Каких целей Израиль хочет добиться в Ливане и почему у него мало шансов на успех?
Обо всем этом в интервью “Sputnik на русском” рассказал политолог Ростислав Ищенко.