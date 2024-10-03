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Исторический парк в Боржоми реставрируют
Исторический парк в Боржоми реставрируют
Sputnik Грузия
В рамках проекта будет полностью обновлена инфраструктура исторического парка Боржоми, обустроены развлекательные, детские и спортивные площадки 03.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-03T23:20+0400
2024-10-03T23:20+0400
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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Центральный исторический парк минеральных вод с источниками знаменитой минеральной воды Боржоми повысит туристический потенциал города после обновления, заявил министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе. В рамках проекта градостроительного обновления центральной части Боржоми будет отремонтирована территория, прилегающая к центральному парку Боржоми, и центральный исторический парк. Проект будет реализован в рамках государственной программы развития городов и курортов, а его ориентировочная стоимость – 35 миллионов лари. В рамках проекта будет полностью обновлена инфраструктура исторического парка Боржоми, обустроены развлекательные, детские и спортивные площадки, добавятся зеленые насаждения, обновлены пешеходные дорожки, а устаревшие развлекательные аттракционы заменены новыми современными аналогами. Также в парке будет организовано наружное освещение, система полива и другие инженерные системы. Парк будет полностью адаптирован к потребностям людей с ограниченными возможностями и родителей, пользующихся детскими колясками. Кроме того, в рамках проекта ремонта исторической части города Боржоми, будут восстановлены мосты, установлены защитные дамбы и проведены другие необходимые работы. Программа развития городов и курортов Грузии стартовала в 2023 году по решению премьер-министра. На первом этапе были выбраны десять локаций: Боржоми, Бакуриани, Кутаиси, Цхалтубо, Телави, Зугдиди, Батуми, Мцхета, Местиа и Казбеги. На пятилетнюю программу из госбюджета выделен 1 миллиард лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, туризм, грузия, боржоми, бакуриани, ираклий карселадзе
Исторический парк в Боржоми реставрируют
23:20 03.10.2024 (обновлено: 23:34 03.10.2024)
В рамках проекта будет полностью обновлена инфраструктура исторического парка Боржоми, обустроены развлекательные, детские и спортивные площадки
ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Центральный исторический парк минеральных вод с источниками знаменитой минеральной воды Боржоми повысит туристический потенциал города после обновления, заявил министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе.
В рамках проекта градостроительного обновления центральной части Боржоми будет отремонтирована территория, прилегающая к центральному парку Боржоми, и центральный исторический парк. Проект будет реализован в рамках государственной программы развития городов и курортов, а его ориентировочная стоимость – 35 миллионов лари.
"Уже идет обновление-модернизация центрального парка Боржоми, в результате чего отдых в парке станет еще интереснее для жителей и гостей города. Обновленный исторический парк еще больше увеличит туристический потенциал Боржоми", – заявил Карселадзе после ознакомления с ходом работ в центральном парке Боржоми.
В рамках проекта будет полностью обновлена инфраструктура исторического парка Боржоми, обустроены развлекательные, детские и спортивные площадки, добавятся зеленые насаждения, обновлены пешеходные дорожки, а устаревшие развлекательные аттракционы заменены новыми современными аналогами.
Также в парке будет организовано наружное освещение, система полива и другие инженерные системы.
Парк будет полностью адаптирован к потребностям людей с ограниченными возможностями и родителей, пользующихся детскими колясками.
Кроме того, в рамках проекта ремонта исторической части города Боржоми, будут восстановлены мосты, установлены защитные дамбы и проведены другие необходимые работы.
Программа развития городов и курортов Грузии стартовала в 2023 году по решению премьер-министра. На первом этапе были выбраны десять локаций: Боржоми, Бакуриани, Кутаиси, Цхалтубо, Телави, Зугдиди, Батуми, Мцхета, Местиа и Казбеги. На пятилетнюю программу из госбюджета выделен 1 миллиард лари.