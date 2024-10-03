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Каких целей достиг ракетный удар Ирана в Израиле

Каких целей достиг ракетный удар Ирана в Израиле

Sputnik Грузия

Массированный удар Ирана ракетным оружием большой дальности по объектам ЦАХАЛ в Израиле пробил новейшую систему ПВО-ПРО "Железный купол", поразил военные базы... 03.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-03T11:52+0400

2024-10-03T11:52+0400

2024-10-03T11:52+0400

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Корпус стражей исламской революции (КСИР) не просто "приструнил" Израиль, а продемонстрировал военно-технологическое превосходство и масштаб вероятного вооруженного конфликта с участием ряда ближневосточных государств.После убийства израильтянами лидеров ХАМАС, "Хезболлы", замглавы КСИР и начала спецоперации ЦАХАЛ "Стрелы севера" в Южном Ливане, "стратегическое терпение" Тегерана вечером 1 октября закончилось. До 500 иранских ракет прилетели по важным целям в Израиле. Гиперзвуковые ракеты "Фаттах" (дальностью до 1400 км) за несколько минут преодолели более 1000 км и уничтожили системы ПРО Arrow-2 и Arrow-3, разработанные совместно израильскими и американскими специалистами.По информации американского журнала Military Watch, ударом "полностью уничтожена" авиабаза "Неватим" и "более 20 истребителей" F-35 ВВС Израиля. Поражены военная база Ход-ха-Шарон (в 17 км к северу от Тель-Авива), войска и танки ЦАХАЛ в 4-км коридоре Нецарим, разделяющем сектор Газа на северную и южную части. Израиль ожидаемо заявил, что все иранские ракеты перехвачены или упали в пустыне – "потерь нет". Однако "прилеты" и взрывы наблюдались и фиксировались на видео практически по всему Тель-Авиву.Израиль готовит "беспрецедентный ответ". Тегеран официально заявил, что реагирование на "законную операцию" (защита суверенитета страны) военным путем приведет к дальнейшим сокрушительным ударам. Генерал КСИР Исмаэль Коусари сообщил о возможности применения "других ракет, разрушительная сила которых поразит мир" (и это не фигура речи). Иран также предостерег от вмешательства в конфликт Соединенные Штаты, региональные военные базы которых достаточно уязвимы.Большая война на порогеСовет Безопасности ООН сегодня проведет экстренное заседание по ситуации на Ближнем Востоке, однако боевые барабаны в Вашингтоне традиционно заглушают голос разума. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан пообещал Ирану "серьезные последствия". Униженный и оскорбленный Пентагон сосредоточивает в регионе дополнительные силы – три эскадрильи истребителей F-15/F-16 и штурмовиков A-10, корабельную ударную группу авианосца "Гарри Трумэн". Между тем иранский оборонный потенциал никогда не обещал безнаказанности агрессорам в азиатском регионе. Развернутые у границ Ирана позиции ПВО-ПРО на основе американского ЗРК Patriot рассчитаны на перехват целей на скоростях до 5 Махов. Дальность неуловимой, маневрирующей в полете на скоростях до 15 Махов (более 17 тыс. км/час) ракеты "Фаттах" – 1400 км – позволяет КСИР гарантированно поражать важные военные цели на всей территории Израиля, Турции, Азербайджана, Афганистана, Пакистана, ОАЭ, Саудовской Аравии и ряда других стран всего за 6 минут. Тактические возможности расширены за счет применения в конструкции корпуса углеродных волокон, которые эффективно поглощают электромагнитные волны, уменьшают инфракрасное излучение ракетного двигателя. Гиперзвуковая ракета "Фаттах" предназначена для уничтожения важнейших систем управления и обороны противника, остальное сделают обычные ударные БПЛА и баллистические ракеты типа Khorramshahr-4 дальностью до 2000 км и массой боевой части 1500 кг.Представители оборонной промышленности Ирана отмечают непрерывное технологическое развитие ракетного вооружения. Зарубежные специалисты высоко оценивают современные иранские ракеты "Фатех-110" (Fatih-110) дальностью до 500 км, "Зольфагар" (Zulfiqar) – до 700 км, "Дизфуль" (Dezful) – до 1000 км, "Хорремшехр" – до 2000 км. Еще одна уникальная ракета иранского производства – малозаметная "Киям-1" (Qiam-1) дальностью до 8000 км (умная система наведения, боевая нагрузка 750 кг, разделяющиеся блоки). Пусковая установка "Киям-1" может быть шахтной, мобильной, располагаться на кораблях и субмаринах. Американцы ранее признали высокую эффективность противокорабельных ракет ВМС Ирана – С-601, C-701, C-704, С-802, Nasr-1 и Noor, а также Khalij Fars – дальностью от 20 до 300 км. Дальность, точность и могущество иранских ракет растут постоянно. Впрочем, это не самоцель. Основной приоритет Тегерана – надежное обеспечение регионального мира и стабильности.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenkoМнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

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в мире, новости, израиль, иран, тегеран, авраам линкольн, хезболла, ксир, хамас