https://sputnik-georgia.ru/20241003/kakoy-budet-pogoda-v-gruzii-v-blizhayshie-dni--prognoz-sinoptikov-290184442.html
Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни – прогноз синоптиков
Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни – прогноз синоптиков
Sputnik Грузия
В Тбилиси с 4 по 7 октября будет преимущественно без осадков. Температура воздуха днем составит +23...+25 градусов 03.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-03T18:31+0400
2024-10-03T18:31+0400
2024-10-03T18:31+0400
погода
грузия
новости
западная грузия
восточная грузия
национальное агентство окружающей среды
тбилиси
прогноз погоды в грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/15/283525199_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_a3fa137edd62b3e70fb879fcfd3c3d9f.jpg
ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Синоптики 4-7 октября прогнозируют в Тбилиси и регионах страны в основном ясную погоду без осадков, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. В Тбилиси с 4 по 7 октября будет преимущественно без осадков. Температура воздуха днем составит +23...+25 градусов. В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) ожидается теплая погода без осадков. Температура воздуха днем составит +27...+29 градусов. В равнинных районах Западной Грузии (Зестафони, Кутаиси, Самтредиа, Зугдиди, Мартвили, Озургети) ожидается теплая погода без осадков. Температура воздуха днем составит +28...+30 градусов. В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, перевал Рикоти) ожидается теплая погода без осадков. Температура воздуха днем составит +24...+26 градусов. В горных районах Западной Грузии (Местиа, Бахмаро) осадков не ожидается. Температура воздуха днем составит +18...+20 градусов. В Квемо и Шида Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) ожидается преимущественно ясная погода. Температура воздуха днем составит +23...+25 градусов. В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) ожидается преимущественно ясная погода. Температура воздуха днем составит +22...+24 градуса. В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури) ожидается преимущественно ясная погода. Температура воздуха днем составит +20...+22 градуса. В горных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) ожидается преимущественно ясная погода. Температура воздуха днем составит +15...+17 градусов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
западная грузия
восточная грузия
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/15/283525199_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_056c1d35838b89b9eed6d1c513e5615f.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
погода, грузия, новости, западная грузия, восточная грузия, национальное агентство окружающей среды, тбилиси, прогноз погоды в грузии
погода, грузия, новости, западная грузия, восточная грузия, национальное агентство окружающей среды, тбилиси, прогноз погоды в грузии
Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни – прогноз синоптиков
В Тбилиси с 4 по 7 октября будет преимущественно без осадков. Температура воздуха днем составит +23...+25 градусов
ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Синоптики 4-7 октября прогнозируют в Тбилиси и регионах страны в основном ясную погоду без осадков, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды.
В Тбилиси с 4 по 7 октября будет преимущественно без осадков. Температура воздуха днем составит +23...+25 градусов.
В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) ожидается теплая погода без осадков. Температура воздуха днем составит +27...+29 градусов.
В равнинных районах Западной Грузии (Зестафони, Кутаиси, Самтредиа, Зугдиди, Мартвили, Озургети) ожидается теплая погода без осадков. Температура воздуха днем составит +28...+30 градусов.
В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, перевал Рикоти) ожидается теплая погода без осадков. Температура воздуха днем составит +24...+26 градусов.
В горных районах Западной Грузии (Местиа, Бахмаро) осадков не ожидается. Температура воздуха днем составит +18...+20 градусов.
В Квемо и Шида Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) ожидается преимущественно ясная погода. Температура воздуха днем составит +23...+25 градусов.
В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) ожидается преимущественно ясная погода. Температура воздуха днем составит +22...+24 градуса.
В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури) ожидается преимущественно ясная погода. Температура воздуха днем составит +20...+22 градуса.
В горных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) ожидается преимущественно ясная погода. Температура воздуха днем составит +15...+17 градусов.