https://sputnik-georgia.ru/20241003/kakoy-budet-pogoda-v-gruzii-v-blizhayshie-dni--prognoz-sinoptikov-290184442.html

Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни – прогноз синоптиков

Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни – прогноз синоптиков

Sputnik Грузия

В Тбилиси с 4 по 7 октября будет преимущественно без осадков. Температура воздуха днем составит +23...+25 градусов 03.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-03T18:31+0400

2024-10-03T18:31+0400

2024-10-03T18:31+0400

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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Синоптики 4-7 октября прогнозируют в Тбилиси и регионах страны в основном ясную погоду без осадков, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. В Тбилиси с 4 по 7 октября будет преимущественно без осадков. Температура воздуха днем составит +23...+25 градусов. В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) ожидается теплая погода без осадков. Температура воздуха днем составит +27...+29 градусов. В равнинных районах Западной Грузии (Зестафони, Кутаиси, Самтредиа, Зугдиди, Мартвили, Озургети) ожидается теплая погода без осадков. Температура воздуха днем составит +28...+30 градусов. В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, перевал Рикоти) ожидается теплая погода без осадков. Температура воздуха днем составит +24...+26 градусов. В горных районах Западной Грузии (Местиа, Бахмаро) осадков не ожидается. Температура воздуха днем составит +18...+20 градусов. В Квемо и Шида Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) ожидается преимущественно ясная погода. Температура воздуха днем составит +23...+25 градусов. В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) ожидается преимущественно ясная погода. Температура воздуха днем составит +22...+24 градуса. В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури) ожидается преимущественно ясная погода. Температура воздуха днем составит +20...+22 градуса. В горных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) ожидается преимущественно ясная погода. Температура воздуха днем составит +15...+17 градусов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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