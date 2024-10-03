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https://sputnik-georgia.ru/20241003/novyy-vysokotekhnologichnyy-sotrudnik-budet-rabotat-v-aeroportu-tbilisi-290188880.html
Новый высокотехнологичный сотрудник будет работать в аэропорту Тбилиси
Новый высокотехнологичный сотрудник будет работать в аэропорту Тбилиси
Sputnik Грузия
Робот будет передвигаться по терминалу и отвечать на вопросы пассажиров по поводу текущих рейсов 03.10.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Специальный робот появится в Тбилисском международном аэропорту в апреле 2025 года, заявила генеральный менеджер компании TAV Georgia, управляющей международными аэропортами в Тбилиси и Батуми Тея Закарадзе. На сегодня пропускная способность аэропорта Тбилиси 4 миллиона пассажиров. По ее словам, высокотехнологичный сотрудник будет заниматься информированием пассажиров. В 2023 году Тбилисский международный аэропорт на 100% вернулся к показателю пассажиропотока, зафиксированному в 2019 году (рост на 0,05%). Аэропорт обслужил 3 694 052 пассажира. В конце января 2023 года Французская компания ADP Group выкупила акции и стала владельцем TAV Airports, которая управляет аэропортами Тбилиси и Батуми через дочернюю компанию TAV Georgia.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, общество, туризм, tav georgia, тбилиси, тбилисский международный аэропорт

Новый высокотехнологичный сотрудник будет работать в аэропорту Тбилиси

22:48 03.10.2024 (обновлено: 23:31 03.10.2024)
© photo: Sputnik / StringerТбилисский международный аэропорт. Терминал прилета. ПЦР тестирование на коронавирус
Тбилисский международный аэропорт. Терминал прилета. ПЦР тестирование на коронавирус - Sputnik Грузия, 1920, 03.10.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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Робот будет передвигаться по терминалу и отвечать на вопросы пассажиров по поводу текущих рейсов
ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Специальный робот появится в Тбилисском международном аэропорту в апреле 2025 года, заявила генеральный менеджер компании TAV Georgia, управляющей международными аэропортами в Тбилиси и Батуми Тея Закарадзе.
На сегодня пропускная способность аэропорта Тбилиси 4 миллиона пассажиров.

"Мы уже год посещаем различные выставки, чтобы выбрать такого робота, который будет соответствовать пассажиропотоку Тбилисского международного аэропорта. Думаю, уже к апрелю 2025 года у нас будет робот", – сказала Закарадзе медиаплатформы BMG.

По ее словам, высокотехнологичный сотрудник будет заниматься информированием пассажиров.

"Мы хотим передать ему информационную службу. Безусловно, этот робот не заменит информационную службу, но будет довольно-таки комфортным. Он будет передвигаться по терминалу и отвечать на вопросы пассажиров по поводу текущих рейсов", – сказала Закарадзе.

В 2023 году Тбилисский международный аэропорт на 100% вернулся к показателю пассажиропотока, зафиксированному в 2019 году (рост на 0,05%). Аэропорт обслужил 3 694 052 пассажира.
В конце января 2023 года Французская компания ADP Group выкупила акции и стала владельцем TAV Airports, которая управляет аэропортами Тбилиси и Батуми через дочернюю компанию TAV Georgia.
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