https://sputnik-georgia.ru/20241003/novyy-vysokotekhnologichnyy-sotrudnik-budet-rabotat-v-aeroportu-tbilisi-290188880.html

Новый высокотехнологичный сотрудник будет работать в аэропорту Тбилиси

Новый высокотехнологичный сотрудник будет работать в аэропорту Тбилиси

Sputnik Грузия

Робот будет передвигаться по терминалу и отвечать на вопросы пассажиров по поводу текущих рейсов 03.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-03T22:48+0400

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2024-10-03T23:31+0400

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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Специальный робот появится в Тбилисском международном аэропорту в апреле 2025 года, заявила генеральный менеджер компании TAV Georgia, управляющей международными аэропортами в Тбилиси и Батуми Тея Закарадзе. На сегодня пропускная способность аэропорта Тбилиси 4 миллиона пассажиров. По ее словам, высокотехнологичный сотрудник будет заниматься информированием пассажиров. В 2023 году Тбилисский международный аэропорт на 100% вернулся к показателю пассажиропотока, зафиксированному в 2019 году (рост на 0,05%). Аэропорт обслужил 3 694 052 пассажира. В конце января 2023 года Французская компания ADP Group выкупила акции и стала владельцем TAV Airports, которая управляет аэропортами Тбилиси и Батуми через дочернюю компанию TAV Georgia.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, туризм, tav georgia, тбилиси, тбилисский международный аэропорт