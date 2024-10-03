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Саньоль назвал состав сборной Грузии по футболу на октябрьские матчи Лиги наций
Саньоль назвал состав сборной Грузии по футболу на октябрьские матчи Лиги наций
Sputnik Грузия
Среди вызванных игроков есть один дебютант – нападающий "Сараево" 23-летний Георгий Гулиашвили 03.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-03T16:20+0400
2024-10-03T16:20+0400
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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль назвал имена 23 игроков, вызванных для участия в матчах третьего и четвертого туров Лиги наций УЕФА против сборных Украины и Албании. Матч со сборной Украины пройдет 11 октября в польском городе Познань, с Албанией сборная Грузии сыграет 14 октября на стадионе Михаила Месхи в Тбилиси. Среди вызванных игроков есть один дебютант – нападающий "Сараево" 23-летний Георгий Гулиашвили. Сборная Грузии начнет подготовку к предстоящим матчам 7 октября в Польше. Состав сборной Грузии: Вратарь: Георгий Мамардашвили ("Валенсия", Испания), Георгий Лория ("Омония Арадипу", Кипр), Лука Гугешашвили ("Пансераикос", Греция). Защита: Гурам Кашия ("Словани", Словакия), Отар Какабадзе ("Краков", Польша), Георгий Гвелесиани ("Персеполис", Иран), Саба Кверквелия ("Динамо Тбилиси"), Лаша Двали ("Апоэль", Кипр), Лука Лочошвили ("Кремонезе", Италия), Георгий Гочолеишвили ("Копенгаген", Дания), Леван Шенгелия ("ОФИ Крит", Греция), Саба Гогличидзе ("Эмполи", Италия). Полузащита/атака: Отар Китеишвили ("Штурм", Австрия), Георгий Кочорашвили ("Леванте", Испания), Сандро Алтунашвили ("Вольфсбург", Австрия), Шота Ноникашвили ("Черкассы", Украина), Георгий Чакветадзе ("Уотфорд", Англия), Георгий Цитаишвили ("Гранада", Испания), Зурико Давиташвили ("Сент-Этьен", Франция), Хвича Кварацхелия ("Наполи", Италия), Георгий Гулиашвили ("Сараево", Босния и Герцеговина), Буду Зивзивадзе ("Карлсруэ", Германия), Георгий Микаутадзе ("Олимпийский Лион", Франция). Грузинские футболисты в Тбилиси 7 сентября обыграли команду Чехии (4:1), а спустя три дня в Тиране – сборную Албании (0:1). После двух туров сборная Грузии с шестью очками является лидером группы 1 дивизиона В. Расписание оставшихся матчей сборной Грузии в Лиге наций: В марте 2025 года состоятся матчи плей-офф. Закончится турнир финалом, который пройдет с 2 по 10 июня 2025 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, вилли саньоль, украина, албания, уефа, футбол, сборная грузии по футболу, лига наций уефа
спорт, грузия, новости, вилли саньоль, украина, албания, уефа, футбол, сборная грузии по футболу, лига наций уефа
Саньоль назвал состав сборной Грузии по футболу на октябрьские матчи Лиги наций
Среди вызванных игроков есть один дебютант – нападающий "Сараево" 23-летний Георгий Гулиашвили
ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль назвал имена 23 игроков, вызванных для участия в матчах третьего и четвертого туров Лиги наций УЕФА против сборных Украины и Албании.
Матч со сборной Украины пройдет 11 октября в польском городе Познань, с Албанией сборная Грузии сыграет 14 октября на стадионе Михаила Месхи в Тбилиси.
Среди вызванных игроков есть один дебютант – нападающий "Сараево" 23-летний Георгий Гулиашвили. Сборная Грузии начнет подготовку к предстоящим матчам 7 октября в Польше.
Вратарь: Георгий Мамардашвили ("Валенсия", Испания), Георгий Лория ("Омония Арадипу", Кипр), Лука Гугешашвили ("Пансераикос", Греция).
Защита: Гурам Кашия ("Словани", Словакия), Отар Какабадзе ("Краков", Польша), Георгий Гвелесиани ("Персеполис", Иран), Саба Кверквелия ("Динамо Тбилиси"), Лаша Двали ("Апоэль", Кипр), Лука Лочошвили ("Кремонезе", Италия), Георгий Гочолеишвили ("Копенгаген", Дания), Леван Шенгелия ("ОФИ Крит", Греция), Саба Гогличидзе ("Эмполи", Италия).
Полузащита/атака: Отар Китеишвили ("Штурм", Австрия), Георгий Кочорашвили ("Леванте", Испания), Сандро Алтунашвили ("Вольфсбург", Австрия), Шота Ноникашвили ("Черкассы", Украина), Георгий Чакветадзе ("Уотфорд", Англия), Георгий Цитаишвили ("Гранада", Испания), Зурико Давиташвили ("Сент-Этьен", Франция), Хвича Кварацхелия ("Наполи", Италия), Георгий Гулиашвили ("Сараево", Босния и Герцеговина), Буду Зивзивадзе ("Карлсруэ", Германия), Георгий Микаутадзе ("Олимпийский Лион", Франция).
Грузинские футболисты в Тбилиси 7 сентября обыграли команду Чехии (4:1), а спустя три дня в Тиране – сборную Албании (0:1). После двух туров сборная Грузии с шестью очками является лидером группы 1 дивизиона В.
Расписание оставшихся матчей сборной Грузии в Лиге наций:
11 октября, Украина – Грузия,
14 октября, Грузия – Албания,
16 ноября, Грузия – Украина,
19 ноября, Чехия – Грузия.
В марте 2025 года состоятся матчи плей-офф. Закончится турнир финалом, который пройдет с 2 по 10 июня 2025 года.