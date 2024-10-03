https://sputnik-georgia.ru/20241003/sanol-nazval-sostav-sbornoy-gruzii-po-futbolu-na-oktyabrskie-matchi-ligi-natsiy-290182332.html

Саньоль назвал состав сборной Грузии по футболу на октябрьские матчи Лиги наций

Саньоль назвал состав сборной Грузии по футболу на октябрьские матчи Лиги наций

Sputnik Грузия

Среди вызванных игроков есть один дебютант – нападающий "Сараево" 23-летний Георгий Гулиашвили 03.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-03T16:20+0400

2024-10-03T16:20+0400

2024-10-03T16:20+0400

спорт

грузия

новости

вилли саньоль

украина

албания

уефа

футбол

сборная грузии по футболу

лига наций уефа

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/06/13/288497273_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_aade15e34b2f88e72449330549b7418c.jpg

ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль назвал имена 23 игроков, вызванных для участия в матчах третьего и четвертого туров Лиги наций УЕФА против сборных Украины и Албании. Матч со сборной Украины пройдет 11 октября в польском городе Познань, с Албанией сборная Грузии сыграет 14 октября на стадионе Михаила Месхи в Тбилиси. Среди вызванных игроков есть один дебютант – нападающий "Сараево" 23-летний Георгий Гулиашвили. Сборная Грузии начнет подготовку к предстоящим матчам 7 октября в Польше. Состав сборной Грузии: Вратарь: Георгий Мамардашвили ("Валенсия", Испания), Георгий Лория ("Омония Арадипу", Кипр), Лука Гугешашвили ("Пансераикос", Греция). Защита: Гурам Кашия ("Словани", Словакия), Отар Какабадзе ("Краков", Польша), Георгий Гвелесиани ("Персеполис", Иран), Саба Кверквелия ("Динамо Тбилиси"), Лаша Двали ("Апоэль", Кипр), Лука Лочошвили ("Кремонезе", Италия), Георгий Гочолеишвили ("Копенгаген", Дания), Леван Шенгелия ("ОФИ Крит", Греция), Саба Гогличидзе ("Эмполи", Италия). Полузащита/атака: Отар Китеишвили ("Штурм", Австрия), Георгий Кочорашвили ("Леванте", Испания), Сандро Алтунашвили ("Вольфсбург", Австрия), Шота Ноникашвили ("Черкассы", Украина), Георгий Чакветадзе ("Уотфорд", Англия), Георгий Цитаишвили ("Гранада", Испания), Зурико Давиташвили ("Сент-Этьен", Франция), Хвича Кварацхелия ("Наполи", Италия), Георгий Гулиашвили ("Сараево", Босния и Герцеговина), Буду Зивзивадзе ("Карлсруэ", Германия), Георгий Микаутадзе ("Олимпийский Лион", Франция). Грузинские футболисты в Тбилиси 7 сентября обыграли команду Чехии (4:1), а спустя три дня в Тиране – сборную Албании (0:1). После двух туров сборная Грузии с шестью очками является лидером группы 1 дивизиона В. Расписание оставшихся матчей сборной Грузии в Лиге наций: В марте 2025 года состоятся матчи плей-офф. Закончится турнир финалом, который пройдет с 2 по 10 июня 2025 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

украина

албания

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, грузия, новости, вилли саньоль, украина, албания, уефа, футбол, сборная грузии по футболу, лига наций уефа