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Сбой в Telegram затронул пользователей по всему миру – Роскомнадзор
Сбой в Telegram затронул пользователей по всему миру – Роскомнадзор
Sputnik Грузия
В четверг ряд пользователей Telegram в России столкнулся со сбоем в работе мессенджера, основной жалобой стала долгая загрузка сообщений 03.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-03T16:35+0400
2024-10-03T16:35+0400
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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора зафиксировал масштабный сбой в работе мессенджера Telegram с 13:00 по московскому времени, он охватил пользователей по всему миру, сообщается на сайте ведомства. Ранее в четверг ряд пользователей Telegram в России столкнулся со сбоем в работе мессенджера, основной жалобой стала долгая загрузка сообщений. Число жалоб на сбои в работе Telegram на 15:00 мск достигло почти 30 тысяч. Однако после 15:00 мессенджер восстановил свою работу в России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, в мире, telegram, роскомнадзор
россия, в мире, telegram, роскомнадзор
Сбой в Telegram затронул пользователей по всему миру – Роскомнадзор
16:35 03.10.2024 (обновлено: 16:38 03.10.2024)
В четверг ряд пользователей Telegram в России столкнулся со сбоем в работе мессенджера, основной жалобой стала долгая загрузка сообщений
ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора зафиксировал масштабный сбой в работе мессенджера Telegram с 13:00 по московскому времени, он охватил пользователей по всему миру, сообщается на сайте ведомства.
"03 октября с 13:00 Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксирует масштабный сбой в работе мессенджера Telegram, который охватил пользователей по всему миру", – говорится в сообщении.
Ранее в четверг ряд пользователей Telegram в России столкнулся со сбоем в работе мессенджера, основной жалобой стала долгая загрузка сообщений. Число жалоб на сбои в работе Telegram на 15:00 мск достигло почти 30 тысяч. Однако после 15:00 мессенджер восстановил свою работу в России.