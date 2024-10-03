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Сбой в Telegram затронул пользователей по всему миру – Роскомнадзор

Сбой в Telegram затронул пользователей по всему миру – Роскомнадзор

Sputnik Грузия

В четверг ряд пользователей Telegram в России столкнулся со сбоем в работе мессенджера, основной жалобой стала долгая загрузка сообщений 03.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-03T16:35+0400

2024-10-03T16:35+0400

2024-10-03T16:38+0400

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роскомнадзор

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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора зафиксировал масштабный сбой в работе мессенджера Telegram с 13:00 по московскому времени, он охватил пользователей по всему миру, сообщается на сайте ведомства. Ранее в четверг ряд пользователей Telegram в России столкнулся со сбоем в работе мессенджера, основной жалобой стала долгая загрузка сообщений. Число жалоб на сбои в работе Telegram на 15:00 мск достигло почти 30 тысяч. Однако после 15:00 мессенджер восстановил свою работу в России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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россия, в мире, telegram, роскомнадзор