https://sputnik-georgia.ru/20241003/veschateley-gruzii-predupredili-iz-za-narusheniya-izbiratelnogo-kodeksa-290183758.html

Вещателей Грузии предупредили из-за нарушения Избирательного кодекса

Вещателей Грузии предупредили из-за нарушения Избирательного кодекса

Sputnik Грузия

Комиссия ограничилась предупреждением, так как это первое нарушение правил публикации предвыборной рекламы за последний год 03.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-03T17:52+0400

2024-10-03T17:52+0400

2024-10-03T18:45+0400

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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Национальная комиссия по коммуникациям дала письменное предупреждение десяти вещателям за нарушение правил за позднюю публикацию цен на платную предвыборную рекламу, говорится в заявлении регулятора. Предупреждение получили следующие вещателей: BMG, "Альт-Инфо", "Телерадиокомпания Квемо Картли", "Марнеули ТВ", "Медиацентр для Абхазии", "Реклама будущего", "Империя" "Холдинг – Голос Абхазии", "Мед FM" и "Медиа группа". По данным Национальной комиссии, вещатели не представили расценки на платную предвыборную рекламу после первого сентября, а не согласно Избирательному кодексу. Комиссия ограничилась предупреждением, так как это первое нарушение правил публикации предвыборной рекламы за последний год. Реклама в СМИ В Грузии все тарифы платной предвыборной рекламы по телевидению известны заранее и зависят от вещателей. Тариф на платное время должен быть одинаковым для всех избирательных субъектов. Вещатели обязаны, в случае выделения эфирного времени для предвыборной агитации и политической рекламы, публично объявлять об этом и еженедельно передавать Национальной комиссии по коммуникациям Грузии следующую информацию: При этом платное время, выделяемое теле- или радиокомпанией в течение одного дня, не должно превышать 15% общего объема ее дневного вещания. Ни одному из избирательных субъектов не должно отводиться больше одной трети указанного времени. Как голосовать на выборах в Грузии? Новшества и кампания по обучению избирателей>> При опубликовании политической/предвыборной рекламы в углу кадра должна быть надпись: "Платная политическая реклама" или "Бесплатная политическая реклама", что должно сопровождаться сурдопереводом, обеспечение которого – обязательство избирательного субъекта, предоставившего рекламу. Если кто-либо из избирательных субъектов не воспользовался своей долей эфирного времени, владелец лицензии на вещание вправе равномерно перераспределить это время между остальными избирательными субъектами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, общество, национальная комиссия по коммуникациям грузии, телевидение