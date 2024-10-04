Австрийская компания дополнительно инвестирует в Грузии
© Ministry of Economy and Sustainable Development of GeorgiaНовый терминал логистического центра в Тбилиси
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В январе-августе 2024 года объем грузов, перевезенных на международном уровне автомобильным транспортом, составил 10,5 млн тонн
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Австрийская логистическая компания Gebrüder Weiss открыла новый терминал логистического центра в Тбилиси, в строительство которого было вложено 12 миллионов евро, что позволит Грузии продвинуться на пути становления региональным транспортно-логистическим хабом, заявил вице-премьер, глава Минэкономики Грузии Леван Давиташвили.
Новый терминал включает в себя как логистическую, так и складскую зоны, а также собственную парковку. Это расширение добавит к существующей площади 12 500 квадратных метров, в результате чего общая площадь составит 18 800 квадратных метров. Фундамент проекта был заложен в декабре 2023 года, а его реализация завершилась за 9 месяцев.
"Это логистический центр международного уровня класса А, который будет обслуживать как местную цепочку поставок, так и международные транзитные операции. И эти инвестиции полностью соответствуют нашей политике в сфере транспорта и логистики – Грузия постепенно становится глобальным транспортно-логистическим хабом", - заявил Давиташвили.
По словам министра, в январе-августе 2024 года объем грузов, перевезенных на международном уровне автомобильным транспортом, составил 10,5 млн тонн, что на 5,4% больше, чем за аналогичный период 2023 года.
По словам министра, правительство также ежегодно тратит сотни миллионов лари на улучшение инфраструктуры в стране – это одна из самых высоких затрат по отношению к ВВП с точки зрения модернизации общественной инфраструктуры.
© Ministry of Economy and Sustainable Development of GeorgiaНовый терминал логистического центра в Тбилиси
Новый терминал логистического центра в Тбилиси
По словам исполнительного директора компании Вольфрама Зенгера Вайса, экономическая ситуация в Грузии – положительная, кроме того, примечательно геополитическое положение страны, поскольку бизнес из Грузии имеет доступ к различным рынкам от Южного Кавказа до Центральной Азии.
"Мы вложили 25 миллионов евро. Поначалу было непросто начать бизнес в Грузии, но мы доверились Грузии и ее правительству, и это принесло свои плоды. Наш бизнес успешно развивается, и деловая среда просто отличная. Поэтому мы легко приняли решение о следующем этапе расширения. Бизнес-среда важна не только для нашей компании, но и для развития различных предприятий в Грузии в целом", - заявил Вайс.
Австрийская компания Gebrüder Weiss Holding AG — глобальная логистическая компания с полным спектром услуг с более чем 500-летней историей. Логистический терминал компании работает в Грузии с 2012 года.
Для компании – это третье расширение действующего логистического центра. По данным компании, объем европейских инвестиций в 2024 году составил 12 миллионов евро, а общий объем инвестиций превысил 30 миллионов евро.