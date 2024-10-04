https://sputnik-georgia.ru/20241004/avstriyskaya-kompaniya-dopolnitelno-investiruet-v-gruzii-290200324.html

Австрийская компания дополнительно инвестирует в Грузии

Австрийская компания дополнительно инвестирует в Грузии

Sputnik Грузия

В январе-августе 2024 года объем грузов, перевезенных на международном уровне автомобильным транспортом, составил 10,5 млн тонн 04.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-04T20:38+0400

2024-10-04T20:38+0400

2024-10-04T20:38+0400

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леван давиташвили

транспорт в грузии

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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Австрийская логистическая компания Gebrüder Weiss открыла новый терминал логистического центра в Тбилиси, в строительство которого было вложено 12 миллионов евро, что позволит Грузии продвинуться на пути становления региональным транспортно-логистическим хабом, заявил вице-премьер, глава Минэкономики Грузии Леван Давиташвили. Новый терминал включает в себя как логистическую, так и складскую зоны, а также собственную парковку. Это расширение добавит к существующей площади 12 500 квадратных метров, в результате чего общая площадь составит 18 800 квадратных метров. Фундамент проекта был заложен в декабре 2023 года, а его реализация завершилась за 9 месяцев. По словам министра, в январе-августе 2024 года объем грузов, перевезенных на международном уровне автомобильным транспортом, составил 10,5 млн тонн, что на 5,4% больше, чем за аналогичный период 2023 года. По словам министра, правительство также ежегодно тратит сотни миллионов лари на улучшение инфраструктуры в стране – это одна из самых высоких затрат по отношению к ВВП с точки зрения модернизации общественной инфраструктуры. По словам исполнительного директора компании Вольфрама Зенгера Вайса, экономическая ситуация в Грузии – положительная, кроме того, примечательно геополитическое положение страны, поскольку бизнес из Грузии имеет доступ к различным рынкам от Южного Кавказа до Центральной Азии. Австрийская компания Gebrüder Weiss Holding AG — глобальная логистическая компания с полным спектром услуг с более чем 500-летней историей. Логистический терминал компании работает в Грузии с 2012 года. Для компании – это третье расширение действующего логистического центра. По данным компании, объем европейских инвестиций в 2024 году составил 12 миллионов евро, а общий объем инвестиций превысил 30 миллионов евро.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, леван давиташвили, транспорт в грузии