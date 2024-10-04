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Доехать до Азербайджана можно будет быстрее – новая дорога и достижения Грузии
Доехать до Азербайджана можно будет быстрее – новая дорога и достижения Грузии
Sputnik Грузия
После завершения всех участков дороги в регионе Кахети доехать от Тбилиси до Телави можно будет за 1 час 20 минут, заявил премьер 04.10.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Обновленный 35-километровый участок дороги Тбилиси – Сагареджо является частью достижений Грузии последних лет в сфере развития транспортного хаба в стране, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Участок Тбилиси – Сагареджо является частью главной автомагистрали, соединяющей Тбилиси и Кахети, а также транзитного коридора, соединяющего Грузию с северо-западным регионом Азербайджана. Трасса огибает населенные пункты и почти наполовину сокращает время в пути в направлении границы Грузии с Азербайджаном. По его словам, развитая дорожная инфраструктура международных стандартов имеет ключевое значение для экономического роста, регионального развития, усиления мобильности, социальных и культурных связей, и такие дороги сокращают время в пути и расстояния. Премьер отметил, что после завершения всех участков дороги в регионе Кахети доехать от Тбилиси до Телави можно будет за 1 час 20 минут. Премьер Грузии отметил, что на сегодняшний день в Грузии уже построен 341 километр магистральных дорог, в том числе 282 километра трассы Восток-Запад и в завершающей фазе находится строительство скоростной трассы через перевал Рикоти. Он также отметил завершение прокладки самого длинного тоннеля в Грузии в направлении границы с Россией. В рамках строительства трассы Тбилиси – Сагареджо построены 35-километровая асфальтобетонная и цементобетонная 4-полосная дорога, 46 автомобильных, 4 железнодорожных и 1 мелиоративный мосты, устроены 8 подземных переходов, 148 акведуков и 19 мелиоративных труб. Строительство дороги было профинансировано из государственного бюджета и обошлось в 533 502 661 миллион лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, экономика, ираклий кобахидзе, азербайджан, кахети, департамент автомобильных дорог
грузия, новости, экономика, ираклий кобахидзе, азербайджан, кахети, департамент автомобильных дорог

Доехать до Азербайджана можно будет быстрее – новая дорога и достижения Грузии

19:56 04.10.2024 (обновлено: 20:28 04.10.2024)
© Сourtesy of Georgian GovernmentОбновленный 35 километровый участок дороги Тбилиси – Сагареджо
Обновленный 35 километровый участок дороги Тбилиси – Сагареджо - Sputnik Грузия, 1920, 04.10.2024
© Сourtesy of Georgian Government
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После завершения всех участков дороги в регионе Кахети доехать от Тбилиси до Телави можно будет за 1 час 20 минут, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Обновленный 35-километровый участок дороги Тбилиси – Сагареджо является частью достижений Грузии последних лет в сфере развития транспортного хаба в стране, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Участок Тбилиси – Сагареджо является частью главной автомагистрали, соединяющей Тбилиси и Кахети, а также транзитного коридора, соединяющего Грузию с северо-западным регионом Азербайджана. Трасса огибает населенные пункты и почти наполовину сокращает время в пути в направлении границы Грузии с Азербайджаном.

"Благодаря стратегическому расположению Грузия является естественным мостом между Европой и Азией. По нашей стране проходит кратчайший маршрут между востоком и западом и безусловно на фоне регионального кризиса растет актуальность "Среднего коридора". Такие проекты способствуют усилению функции нашей страны с этой точки зрения", - сказал Кобахидзе.

По его словам, развитая дорожная инфраструктура международных стандартов имеет ключевое значение для экономического роста, регионального развития, усиления мобильности, социальных и культурных связей, и такие дороги сокращают время в пути и расстояния.
Премьер отметил, что после завершения всех участков дороги в регионе Кахети доехать от Тбилиси до Телави можно будет за 1 час 20 минут.
"При этом условии, для увеличения конкурентоспособности Грузии и усиления функции транзитного коридора мы продолжим развитие наших дорожных магистралей", - сказал Кобахидзе.
Премьер Грузии отметил, что на сегодняшний день в Грузии уже построен 341 километр магистральных дорог, в том числе 282 километра трассы Восток-Запад и в завершающей фазе находится строительство скоростной трассы через перевал Рикоти.
Он также отметил завершение прокладки самого длинного тоннеля в Грузии в направлении границы с Россией.

Премьер-министр Грузии подчеркнул, что в 2012 году было построено 68 километров магистральных дорог, а к 2024 году – уже в четыре раза больше, 341 километр, и только в 2024 году будет завершено 90 километров дорог.

В рамках строительства трассы Тбилиси – Сагареджо построены 35-километровая асфальтобетонная и цементобетонная 4-полосная дорога, 46 автомобильных, 4 железнодорожных и 1 мелиоративный мосты, устроены 8 подземных переходов, 148 акведуков и 19 мелиоративных труб.
Строительство дороги было профинансировано из государственного бюджета и обошлось в 533 502 661 миллион лари.
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