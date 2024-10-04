https://sputnik-georgia.ru/20241004/doekhat-do-azerbaydzhana-mozhno-budet-bystree---novaya-doroga-i-dostizheniya-gruzii-290200157.html

Доехать до Азербайджана можно будет быстрее – новая дорога и достижения Грузии

Доехать до Азербайджана можно будет быстрее – новая дорога и достижения Грузии

Sputnik Грузия

После завершения всех участков дороги в регионе Кахети доехать от Тбилиси до Телави можно будет за 1 час 20 минут, заявил премьер 04.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-04T19:56+0400

2024-10-04T19:56+0400

2024-10-04T20:28+0400

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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Обновленный 35-километровый участок дороги Тбилиси – Сагареджо является частью достижений Грузии последних лет в сфере развития транспортного хаба в стране, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Участок Тбилиси – Сагареджо является частью главной автомагистрали, соединяющей Тбилиси и Кахети, а также транзитного коридора, соединяющего Грузию с северо-западным регионом Азербайджана. Трасса огибает населенные пункты и почти наполовину сокращает время в пути в направлении границы Грузии с Азербайджаном. По его словам, развитая дорожная инфраструктура международных стандартов имеет ключевое значение для экономического роста, регионального развития, усиления мобильности, социальных и культурных связей, и такие дороги сокращают время в пути и расстояния. Премьер отметил, что после завершения всех участков дороги в регионе Кахети доехать от Тбилиси до Телави можно будет за 1 час 20 минут. Премьер Грузии отметил, что на сегодняшний день в Грузии уже построен 341 километр магистральных дорог, в том числе 282 километра трассы Восток-Запад и в завершающей фазе находится строительство скоростной трассы через перевал Рикоти. Он также отметил завершение прокладки самого длинного тоннеля в Грузии в направлении границы с Россией. В рамках строительства трассы Тбилиси – Сагареджо построены 35-километровая асфальтобетонная и цементобетонная 4-полосная дорога, 46 автомобильных, 4 железнодорожных и 1 мелиоративный мосты, устроены 8 подземных переходов, 148 акведуков и 19 мелиоративных труб. Строительство дороги было профинансировано из государственного бюджета и обошлось в 533 502 661 миллион лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, ираклий кобахидзе, азербайджан, кахети, департамент автомобильных дорог