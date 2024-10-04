https://sputnik-georgia.ru/20241004/gruziya-zanyala-trete-mesto-v-mire-v-reytinge-vsemirnogo-banka-po-legkosti-vedeniya-biznesa-290195184.html

Грузия заняла третье место в мире в рейтинге Всемирного банка по легкости ведения бизнеса

Грузия заняла третье место в мире в рейтинге Всемирного банка по легкости ведения бизнеса

Sputnik Грузия

Рейтинг Business Ready заменил собой ежегодный доклад Doing Business, отмененный в сентябре 2021 года из-за информации о нарушениях 04.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-04T14:57+0400

2024-10-04T14:57+0400

2024-10-04T15:55+0400

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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Третье место в рейтинге Всемирного банка "Готовность деловой среды" (Business Ready) – важное международное признание, заявил вице-премьер, глава Минэкономики Грузии Леван Давиташвили. Рейтинг Business Ready (B-READY) об оценке условий для ведения бизнеса заменил собой ежегодный доклад Doing Business, отмененный в сентябре 2021 года из-за информации о нарушениях. Он уверен, что высокое место в рейтинге поощрит новые инвестиции в страну. "Я уверен, это поощрит больше инвесторов, чтобы они приняли решение о внесении в Грузию качественных инвестиций", - сказал Давиташвили. При этом он отметил, что Грузия должна продолжать политику для улучшения бизнес-среды в Грузии. Рейтинг Business Ready (B-READY) оценивает легкость ведения бизнеса по трем категориям – нормативная база, государственные услуги и эффективность работы, которые сформированы из 10 показателей. Каждая из категорий оценивается по шкале от 0 до 100. Грузия входит в первую десятку мира по 7 из 10 показателей. В частности, Грузия находится на первой позиции по показателям "Расположение бизнеса" и "Труд", на 2-й позиции – по показателю "Разрешение споров", на 6-й позиции – по показателям "Налоги" и "Неплатежеспособность", 7-я позиция по "Финансовым услугам" и 10-я позиция по "Международной торговле". Первое и второе места в рейтинге заняли Сингапур и Эстония.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, леван давиташвили, всемирный банк, doing business, сингапур, эстония