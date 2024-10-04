https://sputnik-georgia.ru/20241004/kto-mozhet-stat-premerom-gruzii-posle-vyborov-290192899.html

Кто может стать премьером Грузии после выборов?

Кто может стать премьером Грузии после выборов?

Sputnik Грузия

Ираклий Кобахидзе возглавляет правительство Грузии с февраля 2024 года 04.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-04T13:50+0400

2024-10-04T13:50+0400

2024-10-04T13:50+0400

парламентские выборы

политика

грузия

новости

ираклий кобахидзе

грузинская мечта - демократическая грузия

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе подтвердил, что политсовет правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" намерен представить его кандидатуру на пост главы правительства после предстоящих парламентских выборов. В Грузии на данный момент в самом разгаре предвыборная кампания. От предстоящих парламентских выборов зависит, кто получит право формировать правительство и управлять страной ближайшие четыре года. По словам Кобахидзе, кандидатура на пост премьер-министра будет выдвинута в соответствии с процедурой, предусмотренной законодательством. "Конституция предусматривает соответствующую процедуру. Это происходит после выборов, сразу после первой сессии (парламента – ред.)", - отметил Кобахидзе.Граждане Грузии будут выбирать парламент XXI созыва 26 октября. Выборы впервые пройдут только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, парламентские выборы в грузии 2024